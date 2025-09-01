Inscriptions 2025-2026 - 10e Groupe scout de Montcalm

Ancien membre ou frère/soeur.
Pour les 9 ans (4e année) à 12 ans (6e année)
Mercredi soir de 18h30 à 20h30 à l'école Anne-Hébert (local R-17)
À partir du mercredi 17 septembre 2025
Ancien membre ou frère/soeur.
Pour les 12 ans (1ère secondaire) à 14 ans (2e secondaire)
Lundi soir de 19h à 21h dans le sous-sol de l'église St-Dominique (175 Grande Allée, accessible par le stationnement sur le côté)
À partir du lundi 15 septembre 2025
Anciens/nouveaux membres.
Pour les 14 ans (3e secondaire) à 17 ans (5e secondaire)
Lundi soir de 19h à 21h dans le sous-sol de l'église St-Dominique (175 Grande Allée, accessible par le stationnement sur le côté)
À partir du lundi 15 septembre 2025
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!