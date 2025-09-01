Inscriptions 2025-2026 - 10e Groupe scout de Montcalm

Ancien membre ou frère/soeur.

Pour les 12 ans (1ère secondaire) à 14 ans (2e secondaire)





Lundi soir de 19h à 21h dans le sous-sol de l'église St-Dominique (175 Grande Allée, accessible par le stationnement sur le côté)





À partir du lundi 15 septembre 2025





[email protected]