Inscriptions 2025-2026 - 10e Groupe scout de Montcalm

Inscription Louves-louveteaux
200 $

Ancien membre ou frère/soeur.

Pour les 9 ans (4e année) à 12 ans (6e année)


Mercredi soir de 18h30 à 20h30 à l'école Anne-Hébert (local R-17)


À partir du mercredi 17 septembre 2025


[email protected]

Inscription Guides-éclaireurs
200 $

Ancien membre ou frère/soeur.

Pour les 12 ans (1ère secondaire) à 14 ans (2e secondaire)


Lundi soir de 19h à 21h dans le sous-sol de l'église St-Dominique (175 Grande Allée, accessible par le stationnement sur le côté)


À partir du lundi 15 septembre 2025


[email protected]

Inscription Pionnières-pionniers
200 $

Anciens/nouveaux membres.

Pour les 14 ans (3e secondaire) à 17 ans (5e secondaire)


Lundi soir de 19h à 21h dans le sous-sol de l'église St-Dominique (175 Grande Allée, accessible par le stationnement sur le côté)


À partir du lundi 15 septembre 2025


[email protected]

