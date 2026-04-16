Inscriptions 2026 (cours, carte de membre, passe week-end et journalière)

Cette passe vous donne accès aux sentiers de vélo de montagne en tout temps pour le week-end suivant la date de votre paiement, soit du vendredi 17h au dimanche 23h59. Vous êtes allés dans les sentiers le week-end dernier et vous avez oublié de faire votre paiement, ne vous inquiétez-pas, il est encore temps de le faire! ;)

Cette passe vous donne accès aux sentiers de vélo de montagne en tout temps pour le week-end suivant la date de votre paiement, soit du vendredi 17h au dimanche 23h59. Vous êtes allés dans les sentiers le week-end dernier et vous avez oublié de faire votre paiement, ne vous inquiétez-pas, il est encore temps de le faire! ;)

Plus de détails...