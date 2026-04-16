Club de Vélo XTRM d’Amos

Organisé par

Club de Vélo XTRM d’Amos

À propos de cet événement

Inscriptions 2026 (cours, carte de membre, passe week-end et journalière)

1 Chemin du Lac-Dudemaine

Sainte-Gertrude-Manneville, QC J0Y 2L0, Canada

Inscription cours vélo de montagne - 1er enfant
105 $
Frais pour l'inscription du 1er enfant de la famille aux cours de vélo de montagne. Par le fait même, ceci procure à l'enfant l'accès aux sentiers en tout temps pour la saison se terminant le 31 octobre.
Inscription cours vélo de montagne - 2e enfant
95 $
Frais pour l'inscription du 2e enfant de la famille aux cours de vélo de montagne. Par le fait même, ceci procure à l'enfant l'accès aux sentiers en tout temps pour la saison se terminant le 31 octobre.
Inscription cours vélo de montagne - 3e enfant et plus
85 $
Frais pour l'inscription du 3e enfant et plus de la famille aux cours de vélo de montagne. Par le fait même, ceci procure à l'enfant l'accès aux sentiers en tout temps pour la saison se terminant le 31 octobre.
Carte de membre - Accès aux sentiers
65 $
Cette carte de membre vous donne accès aux sentiers de vélo de montagne en tout temps pour la saison se terminant le 31 octobre.
Passe week-end - Accès aux sentiers
15 $
Cette passe vous donne accès aux sentiers de vélo de montagne en tout temps pour le week-end suivant la date de votre paiement, soit du vendredi 17h au dimanche 23h59. Vous êtes allés dans les sentiers le week-end dernier et vous avez oublié de faire votre paiement, ne vous inquiétez-pas, il est encore temps de le faire! ;)
Passe journalière - Accès aux sentiers
10 $
Cette passe vous donne accès aux sentiers de vélo de montagne pendant 24 heures suivant l'heure de votre paiement.
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