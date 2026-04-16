Inscriptions 2026 (cours, carte de membre, passe week-end et journalière)

Frais pour l'inscription du 1er enfant de la famille aux cours de vélo de montagne. Par le fait même, ceci procure à l'enfant l'accès aux sentiers en tout temps pour la saison se terminant le 31 octobre.
Frais pour l'inscription du 1er enfant de la famille aux cours de vélo de montagne. Par le fait même, ceci procure à l'enfant l'accès aux sentiers en tout temps pour la saison se terminant le 31 octobre.
Inscription cours vélo de montagne - 2e enfant
95 $
Frais pour l'inscription du 2e enfant de la famille aux cours de vélo de montagne. Par le fait même, ceci procure à l'enfant l'accès aux sentiers en tout temps pour la saison se terminant le 31 octobre.
Frais pour l'inscription du 2e enfant de la famille aux cours de vélo de montagne. Par le fait même, ceci procure à l'enfant l'accès aux sentiers en tout temps pour la saison se terminant le 31 octobre.
Inscription cours vélo de montagne - 3e enfant et plus
85 $
Frais pour l'inscription du 3e enfant et plus de la famille aux cours de vélo de montagne. Par le fait même, ceci procure à l'enfant l'accès aux sentiers en tout temps pour la saison se terminant le 31 octobre.
Frais pour l'inscription du 3e enfant et plus de la famille aux cours de vélo de montagne. Par le fait même, ceci procure à l'enfant l'accès aux sentiers en tout temps pour la saison se terminant le 31 octobre.
Carte de membre - Accès aux sentiers
65 $
Cette carte de membre vous donne accès aux sentiers de vélo de montagne en tout temps pour la saison se terminant le 31 octobre.
Cette carte de membre vous donne accès aux sentiers de vélo de montagne en tout temps pour la saison se terminant le 31 octobre.
Passe week-end - Accès aux sentiers
15 $
Cette passe vous donne accès aux sentiers de vélo de montagne en tout temps pour le week-end suivant la date de votre paiement, soit du vendredi 17h au dimanche 23h59. Vous êtes allés dans les sentiers le week-end dernier et vous avez oublié de faire votre paiement, ne vous inquiétez-pas, il est encore temps de le faire! ;)
Cette passe vous donne accès aux sentiers de vélo de montagne en tout temps pour le week-end suivant la date de votre paiement, soit du vendredi 17h au dimanche 23h59. Vous êtes allés dans les sentiers le week-end dernier et vous avez oublié de faire votre paiement, ne vous inquiétez-pas, il est encore temps de le faire! ;)
Passe journalière - Accès aux sentiers
10 $
Cette passe vous donne accès aux sentiers de vélo de montagne pendant 24 heures suivant l'heure de votre paiement.
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