Inscriptions 2026 - Tous les parcours

Départ le 15 juin du Cap-de-la-Madeleine | demi-parcours 2
90 $

Arrivée le 23 juin à Sainte-Anne-de-Beaupré

Départ le 19 juin du Cap-de-la-Madeleine | demi-parcours 2
90 $

Arrivée le 27 juin à Sainte-Anne-de-Beaupré

Départ le 11 juin de Montréal | demi-parcours 1
90 $

Arrivée le 19 juin au Cap-de-la-Madeleine. Se jumelle avec un départ le 20 juin du Cap-de-la-Madeleine pour un parcours entier.

Départ le 20 juin du Cap-de-la-Madeleine | demi-parcours 2
90 $

Arrivée le 28 juin à Sainte-Anne-de-Beaupré

Départ le 12 juin de Montréal | demi-parcours 1
90 $

Arrivée le 20 juin au Cap-de-la-Madeleine. Se jumelle avec un départ le 21 juin du Cap-de-la-Madeleine pour un parcours entier.

Départ le 21 juin du Cap-de-la-Madeleine | demi-parcours 2
90 $

Arrivée le 29 juin à Sainte-Anne-de-Beaupré

Départ le 13 juin de Montréal | demi-parcours 1
90 $

Arrivée le 21 juin au Cap-de-la-Madeleine. Se jumelle avec un départ le 22 juin du Cap-de-la-Madeleine pour un parcours entier.

Départ le 22 juin du Cap-de-la-Madeleine | demi-parcours 2
90 $

Arrivée le 30 juin à Sainte-Anne-de-Beaupré

Départ le 14 juin de Montréal | demi-parcours 1
90 $

Arrivée le 22 juin au Cap-de-la-Madeleine. Se jumelle avec un départ le 23 juin du Cap-de-la-Madeleine pour un parcours entier.

Départ le 23 juin du Cap-de-la-Madeleine | demi-parcours 2
90 $

Arrivée le 01 juillet à Sainte-Anne-de-Beaupré

Départ le 16 juin de Montréal | demi-parcours 1
90 $

Arrivée le 24 juin au Cap-de-la-Madeleine. Se jumelle avec un départ le 25 juin du Cap-de-la-Madeleine pour un parcours entier.

Départ le 25 juin du Cap-de-la-Madeleine | demi-parcours 2
90 $

Arrivée le 03 juillet à Sainte-Anne-de-Beaupré

