Inscriptions à la saison 2025-2026 du CBBF

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À propos de cet événement
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Enfants nés après 2013. Samedi 10h à 11h30 au collège Clarétain.
Enfants nés en 2013 ou avant seulement. Exception pour les peewees de l'an dernier. Samedi 8h30 à 10h au collège Clarétain.
Enfants nés en 2013 ou avant seulement. Exception pour les peewees de l'an dernier. Vendredi 17h30 à 19h et samedi 8h30 à 10h au collège Clarétain.
Enfants nés en 2013 ou avant seulement. Mardi 17h30 à 19h, vendredi 17h30 à 19h et samedi 10h à 11h30 au collège Clarétain.
Un minimum de 6 inscriptions est nécessaire pour la tenue du badminton libre. Vendredi 19h à 20h30 au collège Clarétain.
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