Club de badminton des Bois-Francs

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Ventes fermées

Inscriptions à la saison 2025-2026 du CBBF

663 Rue Gamache

Victoriaville, QC G6P 2P3, Canada

Peewee
325 $

Enfants nés après 2013. Samedi 10h à 11h30 au collège Clarétain.

1x semaine
350 $

Enfants nés en 2013 ou avant seulement. Exception pour les peewees de l'an dernier. Samedi 8h30 à 10h au collège Clarétain.

2x semaine
575 $

Enfants nés en 2013 ou avant seulement. Exception pour les peewees de l'an dernier. Vendredi 17h30 à 19h et samedi 8h30 à 10h au collège Clarétain.

3x semaine
700 $

Enfants nés en 2013 ou avant seulement. Mardi 17h30 à 19h, vendredi 17h30 à 19h et samedi 10h à 11h30 au collège Clarétain.

Badminton libre
100 $

Un minimum de 6 inscriptions est nécessaire pour la tenue du badminton libre. Vendredi 19h à 20h30 au collège Clarétain.

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