Activités Physiques - Hiver 2026

C&E en VIRTUEL item
C&E en VIRTUEL
50 $

Mercredi de 10h45 à 11h45
➜ Du 7 janvier au 25 mars
➜ Un lien Zoom vous sera envoyé

C&E à Charlesbourg_LUNDI ❗️COMPLET item
C&E à Charlesbourg_LUNDI ❗️COMPLET
50 $

Lundi de 13h à 15h
➜ Du 12 janvier au 23 mars
📍Centre de Loisirs du Jardin
4225 rue des Roses, Charlesbourg

C&E à Charlesbourg_JEUDI ❗️COMPLET item
C&E à Charlesbourg_JEUDI ❗️COMPLET
50 $

Jeudi de 13h à 15h
➜ Du 15 janvier au 26 mars
📍Centre de Loisirs du Jardin
4225 rue des Roses, Charlesbourg

C&E à Charlesbourg_VENDREDI ❗️COMPLET item
C&E à Charlesbourg_VENDREDI ❗️COMPLET
50 $

Vendredi de 10h à 12h
➜ Du 16 janvier au 27 mars
📍Centre de Loisirs du Jardin
4225 rue des Roses, Charlesbourg

C&E à Cap-Rouge_MARDI ❗️COMPLET item
C&E à Cap-Rouge_MARDI ❗️COMPLET
50 $

Mardi de 14h30 à 16h30
➜ Du 13 janvier au 31 mars
📍Centre communautaire Cap-Rouge
4473 rue Saint-Félix, Cap-Rouge

C&E à Lévis_MARDI item
C&E à Lévis_MARDI
50 $

MARDI de 13h à 15h
➜ Du 6 janvier au 24 mars
📍Salle des Chevaliers de Colomb
234 Rue de la Grande-Hermine, St-Romuald

C&E à Lévis_MERCREDI ❗️COMPLET item
C&E à Lévis_MERCREDI ❗️COMPLET
50 $

Mercredi de 13h30 à 15h30
➜ Du 7 janvier au 25 mars
📍Résidence Carpe Diem
565 rue St-Joseph, Lévis

C&E à Sainte-Foy_JEUDI item
C&E à Sainte-Foy_JEUDI
50 $

Jeudi de 14h30 à 16h30
➜ Du 8 janvier au 26 mars
📍Gym Synapse
824 rue Paradis, porte 3
Québec

Cours #1 de Yin Yoga - QUÉBEC item
Cours #1 de Yin Yoga - QUÉBEC
50 $

Mercredi - Cours #1 (9h à 10h30)

➜ Du 7 janvier au 25 mars
📍Halles Fleur de Lys
245 rue Soumande, local 285
Québec

Cours #2 de Yin Yoga - QUÉBEC ❗️COMPLET item
Cours #2 de Yin Yoga - QUÉBEC ❗️COMPLET
50 $

Mercredi - Cours #2 (10h45 à 12h15)

➜ Du 7 janvier au 25 mars
📍Halles Fleur de Lys
245 rue Soumande, local 285
Québec

