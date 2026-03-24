Inscriptions AGA FOHM 2026

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À propos de cet événement
Catégorie de membre qui offre du logement permanent
Catégorie de membre qui offre du logement transitoire et/ou temporaire et/ou d'urgence
Catégorie de membre n'offrant pas de logement, mais plutôt des services
Les observateur·trice·s proviennent d'organisations non-membre de la FOHM, qui souhaiteraient participer à l'AGA. Ils·elles n'auront pas de droit de vote.
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