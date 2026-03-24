Fédération des OSBL d'habitation de Montréal

Organisé par

Fédération des OSBL d'habitation de Montréal

À propos de cet événement

Inscriptions AGA FOHM 2026

1210 Boul. Saint-Laurent

Montréal, QC H2X 2S5, Canada

Membre actif
Gratuit

Catégorie de membre qui offre du logement permanent

Membre associé
Gratuit

Catégorie de membre qui offre du logement transitoire et/ou temporaire et/ou d'urgence

Membre sympathisant
Gratuit

Catégorie de membre n'offrant pas de logement, mais plutôt des services

Employé·es de la FOHM
Gratuit
Panélistes
Gratuit
Commanditaires
Gratuit
Observateur·trice·s
Gratuit

Les observateur·trice·s proviennent d'organisations non-membre de la FOHM, qui souhaiteraient participer à l'AGA. Ils·elles n'auront pas de droit de vote.

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