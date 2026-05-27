Le Rendez-vous d'Howard
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Le Rendez-vous d'Howard

Organisé par

Le Rendez-vous d'Howard

À propos de cet événement

Ventes fermées

INSCRIPTIONS ARTISTES ET ARTISANS 2026

151 Rue de l'Ontario

Sherbrooke, QC J1J 3P8, Canada

Inscription en exposition seulement | Grand chapiteau
140 $

Inscription pour les artistes ou artisans qui désirent être en exposition seulement sous le grand chapiteau.

Inscription en exposition + démonstration | Grand Chapiteau
100 $

Inscription pour les artistes qui feront des démonstrations de leur art durant l'événement sous le grand chapiteau.

Inscription en exposition seulement | Chapiteau autonome
90 $

Inscription pour les artistes ou artisans qui désirent être en exposition seulement. L'artiste ou artisan doit obligatoirement fournir son propre chapiteau ( 10' x 10' blanc)

Inscription en expo. + démonstration | Chapiteau autonome
70 $

Inscription pour les artistes qui feront des démonstrations de leur art durant l'événement. L'artiste ou artisan doit obligatoirement fournir son propre chapiteau ( 10' x 10' blanc)

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