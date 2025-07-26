Association Budokai de Saint-Bruno

Organisé par

Association Budokai de Saint-Bruno

À propos de cet événement

Inscriptions automne 2025

221 Boulevard Clairevue E

Saint-Bruno-de-Montarville, QC J3V 5J3, Canada

Inscription Adulte
185 $

13 ans et +.
Inclut les cliniques de Sensei Katsumata
14 semaines de cours, 3 cours/sem
N'inclut pas les frais d'examen et l'achat du gi (obligatoire)

Inscription Enfants
145 $

7 à 12 ans.
Inclut les cliniques de Sensei Katsumata
14 semaines de cours, 3 cours/sem
N'inclut pas les frais d'examen et l'achat du gi (obligatoire)

Karaté Junior
105 $

4 à 6 ans les samedis de 11h15 à 12h.
13 semaines de cours, 1 cours/sem
N'inclut pas l'achat du gi (obligatoire)

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