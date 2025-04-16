Inscriptions aux activités de L'espace M.Y- jusqu'à 35 ans

Viens t'impliquer à Jeanne-Crevier: Merc. 10 déc.- 13h à 16h
Gratuit

Bingo de Noël!


Lieu: Centre d'hébergement Jeanne-Crevier- 151 Rue de Muy, Boucherville, QC, J4B 4W7

Viens cuisiner au CABB!: Jeudi 11 déc.- 13h à 16h
Gratuit

Lieu: Centre d'Action Bénévole De Boucherville (CABB), 11 Rue Louis-H.- La Fontaine N, Boucherville, Québec J4B 4Y2

Viens t'impliquer chez Meublétout!: Lundi 15 déc. - 9h à 12h
Gratuit

Lieu : Meublétout- 185 Bd Sir-Wilfrid-Laurier, McMasterville, QC, J3G

Viens cuisiner au CJEMY!: Jeudi 18 déc.- 13h à 16h
Gratuit

Lieu: CJEMY

Liste d'attente :)
Gratuit

L'activité que tu voulais est complète! Inscris-toi sur la liste d'attente, nous allons communiquer avec toi! :)

