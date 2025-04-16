Inscriptions aux activités de L'espace M.Y- jusqu'à 35 ans

Bingo de Noël!
Lieu: Centre d'hébergement Jeanne-Crevier- 151 Rue de Muy, Boucherville, QC, J4B 4W7
Lieu: Centre d'Action Bénévole De Boucherville (CABB), 11 Rue Louis-H.- La Fontaine N, Boucherville, Québec J4B 4Y2
Lieu : Meublétout- 185 Bd Sir-Wilfrid-Laurier, McMasterville, QC, J3G
Lieu: CJEMY
L'activité que tu voulais est complète! Inscris-toi sur la liste d'attente, nous allons communiquer avec toi! :)
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!