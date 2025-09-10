Inscriptions aux activités - Session d'automne 2025

CHANGEMENT DE PLAGE-HORAIRE: MAINTENANT LES MARDIS Avec Véronique Dufour, kinésiologue. Du 23 septembre au 9 décembre (12 semaines). Tarif exclusif pour les membres: Contribution de 10$ par cours*. Postures de décompression et d'étirements visant à augmenter l'espace dans une articulation choisie pour soulager les douleurs musculaires et articulaires ainsi qu'exercices de Pilates visant le renforcement musculaire.

Premier versement de 60$, balance payable en 1 ou 2 autres versements.