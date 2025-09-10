Inscriptions aux activités - Session d'automne 2025

Avec Noémie Bourque. À partir du 15 septembre.
Tarif exclusif pour les membres: Contribution de 6,00$ par cours - Le prix pour l'inscription inclus 7 cours.
Postures en douceur, étirements et respiration pour s'ancrer dans le présent et dans son corps.
Avec Linda Vigneault. Du 29 septembre au 22 décembre (12 semaines). Tarif exclusif pour les membres. Accessible à tous. La danse orientale tonifie et accroît la souplesse des muscles et des articulations des épaules, des bras, du bassin et des jambes. Elle permet aux femmes de tout âge de se renouer avec leur corps et leur sensualité.
CHANGEMENT DE PLAGE-HORAIRE: MAINTENANT LES MARDIS Avec Véronique Dufour, kinésiologue. Du 23 septembre au 9 décembre (12 semaines). Tarif exclusif pour les membres: Contribution de 10$ par cours*. Postures de décompression et d'étirements visant à augmenter l'espace dans une articulation choisie pour soulager les douleurs musculaires et articulaires ainsi qu'exercices de Pilates visant le renforcement musculaire.
Premier versement de 60$, balance payable en 1 ou 2 autres versements.
Série d'exercices en eau peu profonde. Il n'est pas nécessaire de savoir nager.
Tarif exclusif pour les membres.
Du 23 septembre au 13 décembre (13 semaines).
ATTENTION: NOTEZ QU'UN COURS OU DEUX PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UNE ANNULATION EN COURS DE SESSION, LA POLYVALENTE AYANT UNE PRIORITÉ SUR CETTE PLAGE-HORAIRE).
Série d'exercices en eau peu profonde. Il n'est pas nécessaire de savoir nager.
Du 23 septembre au 16 décembre (13 semaines).
ATTENTION: NOTEZ QU'UN COURS OU DEUX PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UNE ANNULATION EN COURS DE SESSION, LA POLYVALENTE AYANT UNE PRIORITÉ SUR CETTE PLAGE-HORAIRE).
Série d'exercices en eau peu profonde. Il n'est pas nécessaire de savoir nager.
Tarif exclusif pour les membres.
Du 23 septembre au 16 décembre (13 semaines).
Série d'exercices en eau peu profonde. Il n'est pas nécessaire de savoir nager.
Du 23 septembre au 16 décembre (13 semaines).
Du 17 septembre au 3 décembre (12 semaines). Gratuit pour les membres. Chaque participant.e doit compléter le formulaire suivant: https://forms.gle/KGVRosPh8sZkhQCV9
Conçues spécifiquement pour les personnes atteintes de la fibromyalgie, ces séances combinent des exercices cardiovasculaires, de mobilité et de souplesse, reconnus pour leurs effets positifs sur la douleur et la fatigue. Les exercices proposés sont variés et stimulants, et ils peuvent être exécutés en position debout ou assise. Ces séances permettent de profiter des bienfaits de l’activité physique sur la santé physique, mentale et cognitive, tout en respectant les limites de chacun.e. C'est LE moment de la semaine où vous vous sentirez le mieux dans votre corps et votre esprit! Rejoignez des membres d'associations de fibromyalgie partout au Québec.
Matériel utilisé: chaise, serviette ou ceinture, balle, petits haltères (ou bouteilles d'eau). ***En m'inscrivant à ce cours en ligne, j'accepte que Fibromyalgie et douleurs chroniques des Îles transmette mon nom et mes coordonnées au fournisseur de service pour la création de mon dossier (pratique des kinésiologues membres de leur ordre professionnel).***
Avec Noémie Bourque. À partir du 17 septembre.
Tarif exclusif pour les membres: Contribution de 6,00$ par cours - Le prix pour l'inscription inclus 7 cours.
Le yoga flow est pratique dynamique où les postures s'enchaînent de manière fluide, synchronisées avec la respiration.
Avec Noémie Bourque. À partir du 18 septembre.
Tarif exclusif pour les membres: Contribution de 6,00$ par cours - Le prix pour l'inscription inclus 7 cours.
Postures en douceur, étirements et respiration pour s'ancrer dans le présent et dans son corps.
Avec Nadine Leblanc. Gratuit, pour toute la population. Dès maintenant! Un mélange d'exercices de renforcement musculaire, cardio-vasculaires et d'assouplissement pour intégrer mouvement et bonne humeur à votre journée!
Avec l'artiste multidisciplinaire Geneviève Reesör. À partir du 9 octobre. Gratuit pour les membres. Ateliers d’exploration, de partage et de création artistique accessibles à toutes et tous. Dans une ambiance ludique et conviviale, Geneviève privilégie les processus collaboratifs où la création se fait outil de parole et agent de changements personnels et collectifs. Matériel fourni.
Avec Véronique Dufour, kinésiologue. Du 26 septembre au 12 décembre (12 semaines). Tarif exclusif pour les membres: Contribution de 10$ par cours*. L’utilisation des balles thérapeutiques sous forme d’automassage permet de diminuer la douleur, d’améliorer la posture et de redonner la mobilité aux articulations. Elles améliorent la flexibilité recherchée pour les activités de la vie quotidienne.
Premier versement de 60$, balance payable en 1 ou 2 autres versements.
Série d'exercices en eau peu profonde. Il n'est pas nécessaire de savoir nager.
Tarif exclusif pour les membres.
Du 29 septembre au 19 décembre (13 semaines).
Série d'exercices en eau peu profonde. Il n'est pas nécessaire de savoir nager.
Tarif exclusif pour les membres.
Du 29 septembre au 19 décembre (13 semaines).
Série d'exercices en eau peu profonde. Il n'est pas nécessaire de savoir nager.
Du 29 septembre au 19 décembre (13 semaines).
Avec Noémie Bourque. À partir du 1er février.
Tarif exclusif pour les membres: Contribution de 6,00$ par cours - Le prix pour l'inscription inclus 7 cours.
Postures en douceur, étirements et respiration pour s'ancrer dans le présent et dans son corps.
