Inscriptions aux activités - Session d'hiver 2025

Avec Noémie Bourque. À partir du 27 janvier.
Tarif exclusif pour les membres: Contribution de 5,00$ par cours - Le prix pour l'inscription inclus 6 cours.
Postures en douceur, étirements et respiration pour s'ancrer dans le présent et dans son corps.
Danse de la joie *en ligne* - LUNDI midi (12 heures)
free
Du 6 janvier au 25 mars. Gratuit pour les membres. Un moment énergisant dans un espace sûr pour s’exprimer librement. La danse de la joie libère le stress et les tensions accumulées dans le corps. Aucun pas compliqué - Exploration de mouvement variés et rythmés pour se reconnecter avec son corps. Parfait pour votre heure du midi !
Et si vous prévoyez aller au cours de baladi, ça vous fait un excellent réchauffement.
***En m'inscrivant à ce cours en ligne, j'accepte que Fibromyalgie et douleurs chroniques des Îles transmette mon nom et mon adresse courriel au fournisseur de service.***
Baladi - LUNDI 13 h 30
CA$50
Avec Linda Vigneault. Du 3 février au 28 avril (13 semaines). Tarif exclusif pour les membres. Accessible à tous. La danse orientale tonifie et accroît la souplesse des muscles et des articulations des épaules, des bras, du bassin et des jambes. Elle permet aux femmes de tout âge de se renouer avec leur corps et leur sensualité.
Aquaforme - Mardi 14 heures (sauf 25/02 et 18/03)
CA$35
Série d'exercices en eau peu profonde. Il n'est pas nécessaire de savoir nager.
Tarif exclusif pour les membres.
Du 7 janvier au 25 mars (10 semaines. ATTENTION: NOTEZ QU'IL N'Y AURA PAS DE COURS LE 25 FÉVRIER ET LE 18 MARS).
REMPLACEMENT - Aquaforme - Mardi 14 heures
free
Sélectionnez cette option si vous souhaitez vous INSCRIRE COMME SUBTITUT ou si VOUS PRÉVOYEZ ÊTRE ABSENTE PLUS DE 5 SEMAINES AU COURS DE LA SESSION. Vous paierez alors pour le nombre de cours auxquels vous aurez participé. (5$ du cours).
Série d'exercices en eau peu profonde. Il n'est pas nécessaire de savoir nager.
Du 10 janvier au 28 mars (12 semaines).
Aquaforme - Mardi 16 heures
CA$40
Série d'exercices en eau peu profonde. Il n'est pas nécessaire de savoir nager.
Tarif exclusif pour les membres.
Du 7 janvier au 25 mars (12 semaines).
REMPLACEMENT - Aquaforme - Mardi 16 heures
free
Sélectionnez cette option si vous souhaitez vous INSCRIRE COMME SUBTITUT ou si VOUS PRÉVOYEZ ÊTRE ABSENTE PLUS DE 5 SEMAINES AU COURS DE LA SESSION. Vous paierez alors pour le nombre de cours auxquels vous aurez participé. (5$ du cours).
Série d'exercices en eau peu profonde. Il n'est pas nécessaire de savoir nager.
Du 10 janvier au 28 mars (12 semaines).
ELDOA - MERCREDI 10 h 30
CA$100
Avec Véronique Dufour, kinésiologue. Du 22 janvier au 26 mars (10 semaines). Tarif exclusif pour les membres: Contribution de 10$ par cours*. Postures de décompression et d'étirements visant à augmenter l'espace dans une articulation choisie pour soulager les douleurs musculaires et articulaires ainsi qu'exercices de Pilates visant le renforcement musculaire.
*Aussi payable en 2 versements (inscription par courriel à [email protected]).
REMPLACEMENT - ELDOA - MERCREDI 10 h 30
free
Sélectionnez cette option si vous souhaitez vous INSCRIRE COMME SUBTITUT. Avec Véronique Dufour, kinésiologue. Du 22 janvier au 26 mars (10 semaines). Tarif exclusif pour les membres: Contribution de 10$ par cours, payable à la participation. Postures de décompression et d'étirements visant à augmenter l'espace dans une articulation choisie pour soulager les douleurs musculaires et articulaires ainsi qu'exercices de Pilates visant le renforcement musculaire.
NeuroCardioflex *en ligne* - MERCREDI 11 h
free
Du 22 janvier au 26 mars (12 semaines). Gratuit pour les membres. Conçues spécifiquement pour les personnes atteintes de la fibromyalgie, ces séances combinent des exercices cardiovasculaires, de mobilité et de souplesse, reconnus pour leurs effets positifs sur la douleur et la fatigue. Les exercices proposés sont variés et stimulants, et ils peuvent être exécutés en position debout ou assise. Ces séances permettent de profiter des bienfaits de l’activité physique sur la santé physique, mentale et cognitive, tout en respectant les limites de chacun.e. C'est LE moment de la semaine où vous vous sentirez le mieux dans votre corps et votre esprit! Rejoignez des membres d'associations de fibromyalgie partout au Québec.
Matériel utilisé: chaise, serviette ou ceinture, balle, petits haltères (ou bouteilles d'eau). ***En m'inscrivant à ce cours en ligne, j'accepte que Fibromyalgie et douleurs chroniques des Îles transmette mon nom et mes coordonnées au fournisseur de service pour la création de mon dossier (pratique professionnelle des kinésiologues).***
Yoga doux - MERCREDI 17 h 30
CA$30
Avec Noémie Bourque. À partir du 29 janvier.
Tarif exclusif pour les membres: Contribution de 5,00$ par cours - Le prix pour l'inscription inclus 6 cours.
Postures en douceur, étirements et respiration pour s'ancrer dans le présent et dans son corps.
Étirements doux *en ligne* MERCREDI 19 h 30
free
Gratuit pour les membres. Programme de mouvements légers favorisant le renforcement musculaire en douceur ainsi que l’équilibre, la souplesse, la mobilité articulaire et la correction de la posture. Les séances sont conçues pour vous guider progressivement tout en vous permettant de vous détendre et de vous ressourcer.
***En m'inscrivant à ce cours en ligne, j'accepte que Fibromyalgie et douleurs chroniques des Îles transmette mon nom et mon adresse courriel au fournisseur de service.***
Yoga doux - JEUDI 9 heures
CA$30
Avec Noémie Bourque. À partir du 30 janvier.
Tarif exclusif pour les membres: Contribution de 5,00$ par cours - Le prix pour l'inscription inclus 6 cours.
Postures en douceur, étirements et respiration pour s'ancrer dans le présent et dans son corps.
Combo marche exercices - JEUDI 10 heures
free
Avec Nadine Leblanc. Gratuit, pour toute la population. À partir du 9 janvier. Un mélange d'exercices de renforcement musculaire, cardio-vasculaires et d'assouplissement pour intégrer mouvement et bonne humeur à votre journée!
Ateliers créatifs - JEUDI 14 heures
free
Avec l'artiste multidisciplinaire Geneviève Reesör. À partir du 23 janvier. Gratuit pour les membres. Ateliers d’exploration, de partage et de création artistique accessibles à toutes et tous. Dans une ambiance ludique et conviviale, Geneviève privilégie les processus collaboratifs où la création se fait outil de parole et agent de changements personnels et collectifs. Matériel fourni.
Balles thérapeutiques - VENDREDI 10 h 30
CA$100
Avec Véronique Dufour, kinésiologue. Du 24 janvier au 28 mars (10 semaines). Tarif exclusif pour les membres: Contribution de 10$ par cours*. L’utilisation des balles thérapeutiques sous forme d’automassage permet de diminuer la douleur, d’améliorer la posture et de redonner la mobilité aux articulations. Elles améliorent la flexibilité recherchée pour les activités de la vie quotidienne.
*Aussi payable en 2 versements (inscription par courriel à [email protected]).
REMPLACEMENT - Balles thérapeutiques - VENDREDI 10 h 30
free
Sélectionnez cette option si vous souhaitez vous INSCRIRE COMME SUBTITUT. Avec Véronique Dufour, kinésiologue. Du 24 janvier au 28 mars (10 semaines). Tarif exclusif pour les membres: Contribution de 10$ par cours, payable à la participation. L’utilisation des balles thérapeutiques sous forme d’automassage permet de diminuer la douleur, d’améliorer la posture et de redonner la mobilité aux articulations. Elles améliorent la flexibilité recherchée pour les activités de la vie quotidienne.
Aquaforme - Vendredi 13 heures
CA$40
Série d'exercices en eau peu profonde. Il n'est pas nécessaire de savoir nager.
Tarif exclusif pour les membres.
Du 10 janvier au 28 mars (12 semaines).
Aquaforme - Vendredi 14 heures
CA$40
Série d'exercices en eau peu profonde. Il n'est pas nécessaire de savoir nager.
Tarif exclusif pour les membres.
Du 10 janvier au 28 mars (12 semaines).
REMPLACEMENT - Aquaforme - Vendredi 13 OU 14 heures
free
Sélectionnez cette option si vous souhaitez vous INSCRIRE COMME SUBTITUT ou si VOUS PRÉVOYEZ ÊTRE ABSENTE PLUS DE 5 SEMAINES AU COURS DE LA SESSION. Vous paierez alors pour le nombre de cours auxquels vous aurez participé. (5$ du cours).
Série d'exercices en eau peu profonde. Il n'est pas nécessaire de savoir nager.
Du 10 janvier au 28 mars (12 semaines).
Yoga doux - SAMEDI 9 heures
CA$30
Avec Noémie Bourque. À partir du 1er février.
Tarif exclusif pour les membres: Contribution de 5,00$ par cours - Le prix pour l'inscription inclus 6 cours.
Postures en douceur, étirements et respiration pour s'ancrer dans le présent et dans son corps.
