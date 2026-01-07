Inscriptions aux activités - Session d'hiver 2026

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À propos de cet événement
Avec Noémie Bourque. Du 12 janvier au 2 mars (7 cours sur 8 semaines).
Tarif exclusif pour les membres: Contribution de 6,00$ par cours - Le prix pour l'inscription inclus 7 cours.
Postures en douceur, étirements et respiration pour s'ancrer dans le présent et dans son corps.
Avec Linda Vigneault. Du 19 janvier au 27 avril (15 semaines). Tarif exclusif pour les membres. Accessible à tous. La danse orientale tonifie et accroît la souplesse des muscles et des articulations des épaules, des bras, du bassin et des jambes. Elle permet aux femmes de tout âge de se renouer avec leur corps et leur sensualité.
Série d'exercices en eau peu profonde. Il n'est pas nécessaire de savoir nager.
Tarif exclusif pour les membres.
Du 19 janvier au 31 mars (11 semaines).
ATTENTION: NOTEZ QU'UN COURS OU DEUX PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UNE ANNULATION EN COURS DE SESSION, LA POLYVALENTE AYANT UNE PRIORITÉ SUR CETTE PLAGE-HORAIRE). Pour cette raison, la contribution demandée pour ce cours est légèrement inférieure.
Sélectionnez cette option si vous souhaitez vous INSCRIRE COMME SUBTITUT. Vous paierez alors pour le nombre de cours auxquels vous aurez participé. (5$ du cours).
Série d'exercices en eau peu profonde. Il n'est pas nécessaire de savoir nager.
Du 19 janvier au 31 mars (11 semaines).
ATTENTION: NOTEZ QU'UN COURS OU DEUX PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UNE ANNULATION EN COURS DE SESSION, LA POLYVALENTE AYANT UNE PRIORITÉ SUR CETTE PLAGE-HORAIRE).
Série d'exercices en eau peu profonde. Il n'est pas nécessaire de savoir nager.
Tarif exclusif pour les membres.
Du 19 janvier au 31 mars (11 semaines).
Sélectionnez cette option si vous souhaitez vous INSCRIRE COMME SUBTITUT. Vous paierez alors pour le nombre de cours auxquels vous aurez participé. (5$ du cours).
Série d'exercices en eau peu profonde. Il n'est pas nécessaire de savoir nager.
Du 19 janvier au 31 mars (11 semaines).
Du 21 janvier au 25 mars (10 semaines).
Conçues spécifiquement pour les personnes atteintes de la fibromyalgie, ces séances combinent des exercices cardiovasculaires, de mobilité et de souplesse, reconnus pour leurs effets positifs sur la douleur et la fatigue. Les exercices proposés sont variés et stimulants, et ils peuvent être exécutés en position debout ou assise. Ces séances permettent de profiter des bienfaits de l’activité physique sur la santé physique, mentale et cognitive, tout en respectant les limites de chacun.e. C'est LE moment de la semaine où vous vous sentirez le mieux dans votre corps et votre esprit! Rejoignez des membres d'associations de fibromyalgie partout au Québec.
Matériel utilisé: chaise, serviette ou ceinture, balle, petits haltères (ou bouteilles d'eau). ***En m'inscrivant à ce cours en ligne, j'accepte que Fibromyalgie et douleurs chroniques des Îles transmette mon nom et mes coordonnées au fournisseur de service pour la création de mon dossier (pratique des kinésiologues membres de leur ordre professionnel).***
Avec Noémie Bourque. Du 14 janvier au 4 mars (7 cours sur 8 semaines).
Tarif exclusif pour les membres: Contribution de 6,00$ par cours - Le prix pour l'inscription inclus 7 cours.
Le yoga flow est pratique dynamique où les postures s'enchaînent de manière fluide, synchronisées avec la respiration.
Avec Noémie Bourque. Du 15 janvier au 5 mars (7 cours sur 8 semaines).
Tarif exclusif pour les membres: Contribution de 6,00$ par cours - Le prix pour l'inscription inclus 7 cours.
Postures en douceur, étirements et respiration pour s'ancrer dans le présent et dans son corps.
Avec Nadine Leblanc. Gratuit, pour toute la population. Dès le 15 janvier. Un mélange d'exercices de renforcement musculaire, cardio-vasculaires et d'assouplissement pour intégrer mouvement et bonne humeur à votre journée!
Avec l'artiste multidisciplinaire Geneviève Reesör. Aux deux semaines, à partir du 22 janvier. Gratuit pour les membres. Ateliers d’exploration, de partage et de création artistique accessibles à toutes et tous. Dans une ambiance ludique et conviviale, Geneviève privilégie les processus collaboratifs où la création se fait outil de parole et agent de changements personnels et collectifs. Matériel fourni.
Série d'exercices en eau peu profonde. Il n'est pas nécessaire de savoir nager.
Tarif exclusif pour les membres.
Du 16 janvier au 3 avril (11 semaines).
Série d'exercices en eau peu profonde. Il n'est pas nécessaire de savoir nager.
Tarif exclusif pour les membres.
Du 16 janvier au 3 avril (11 semaines).
Sélectionnez cette option si vous souhaitez vous INSCRIRE COMME SUBTITUT. Vous paierez alors pour le nombre de cours auxquels vous aurez participé. (5$ du cours).
Série d'exercices en eau peu profonde. Il n'est pas nécessaire de savoir nager.
Du 16 janvier au 3 avril (11 semaines).
Avec Noémie Bourque. Du 17 janvier au 27 février (7 semaines).
Tarif exclusif pour les membres: Contribution de 6,00$ par cours - Le prix pour l'inscription inclus 7 cours.
Le yoga flow est pratique dynamique où les postures s'enchaînent de manière fluide, synchronisées avec la respiration.
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