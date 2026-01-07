Fibromyalgie et douleurs chroniques des Îles

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Fibromyalgie et douleurs chroniques des Îles

À propos de cet événement

Inscriptions aux activités - Session d'hiver 2026

Yoga doux - LUNDI 9 h 30 item
Yoga doux - LUNDI 9 h 30
42 $

Avec Noémie Bourque. Du 12 janvier au 2 mars (7 cours sur 8 semaines).

Tarif exclusif pour les membres: Contribution de 6,00$ par cours - Le prix pour l'inscription inclus 7 cours.
Postures en douceur, étirements et respiration pour s'ancrer dans le présent et dans son corps.

Baladi - LUNDI 13 h 30 item
Baladi - LUNDI 13 h 30
60 $

Avec Linda Vigneault. Du 19 janvier au 27 avril (15 semaines). Tarif exclusif pour les membres. Accessible à tous. La danse orientale tonifie et accroît la souplesse des muscles et des articulations des épaules, des bras, du bassin et des jambes. Elle permet aux femmes de tout âge de se renouer avec leur corps et leur sensualité.

Aquaforme - Mardi 14 heures item
Aquaforme - Mardi 14 heures
40 $

Série d'exercices en eau peu profonde. Il n'est pas nécessaire de savoir nager.
Tarif exclusif pour les membres.
Du 19 janvier au 31 mars (11 semaines).
ATTENTION: NOTEZ QU'UN COURS OU DEUX PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UNE ANNULATION EN COURS DE SESSION, LA POLYVALENTE AYANT UNE PRIORITÉ SUR CETTE PLAGE-HORAIRE). Pour cette raison, la contribution demandée pour ce cours est légèrement inférieure.

REMPLACEMENT - Aquaforme - Mardi 14 heures item
REMPLACEMENT - Aquaforme - Mardi 14 heures
Gratuit

Sélectionnez cette option si vous souhaitez vous INSCRIRE COMME SUBTITUT. Vous paierez alors pour le nombre de cours auxquels vous aurez participé. (5$ du cours).
Série d'exercices en eau peu profonde. Il n'est pas nécessaire de savoir nager.
Du 19 janvier au 31 mars (11 semaines).
ATTENTION: NOTEZ QU'UN COURS OU DEUX PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UNE ANNULATION EN COURS DE SESSION, LA POLYVALENTE AYANT UNE PRIORITÉ SUR CETTE PLAGE-HORAIRE).

Aquaforme - Mardi 16 heures item
Aquaforme - Mardi 16 heures
45 $

Série d'exercices en eau peu profonde. Il n'est pas nécessaire de savoir nager.
Tarif exclusif pour les membres.
Du 19 janvier au 31 mars (11 semaines).

REMPLACEMENT - Aquaforme - Mardi 16 heures item
REMPLACEMENT - Aquaforme - Mardi 16 heures
Gratuit

Sélectionnez cette option si vous souhaitez vous INSCRIRE COMME SUBTITUT. Vous paierez alors pour le nombre de cours auxquels vous aurez participé. (5$ du cours).
Série d'exercices en eau peu profonde. Il n'est pas nécessaire de savoir nager.
Du 19 janvier au 31 mars (11 semaines).

NeuroCardioflex *en ligne* - MERCREDI 11 h item
NeuroCardioflex *en ligne* - MERCREDI 11 h
30 $

Du 21 janvier au 25 mars (10 semaines).
Conçues spécifiquement pour les personnes atteintes de la fibromyalgie, ces séances combinent des exercices cardiovasculaires, de mobilité et de souplesse, reconnus pour leurs effets positifs sur la douleur et la fatigue. Les exercices proposés sont variés et stimulants, et ils peuvent être exécutés en position debout ou assise. Ces séances permettent de profiter des bienfaits de l’activité physique sur la santé physique, mentale et cognitive, tout en respectant les limites de chacun.e. C'est LE moment de la semaine où vous vous sentirez le mieux dans votre corps et votre esprit! Rejoignez des membres d'associations de fibromyalgie partout au Québec.
Matériel utilisé: chaise, serviette ou ceinture, balle, petits haltères (ou bouteilles d'eau). ***En m'inscrivant à ce cours en ligne, j'accepte que Fibromyalgie et douleurs chroniques des Îles transmette mon nom et mes coordonnées au fournisseur de service pour la création de mon dossier (pratique des kinésiologues membres de leur ordre professionnel).***

Yoga flow - MERCREDI 17 h 30 item
Yoga flow - MERCREDI 17 h 30
42 $

Avec Noémie Bourque. Du 14 janvier au 4 mars (7 cours sur 8 semaines).
Tarif exclusif pour les membres: Contribution de 6,00$ par cours - Le prix pour l'inscription inclus 7 cours.
Le yoga flow est pratique dynamique où les postures s'enchaînent de manière fluide, synchronisées avec la respiration.

Yoga doux - JEUDI 9 h 30 item
Yoga doux - JEUDI 9 h 30
42 $

Avec Noémie Bourque. Du 15 janvier au 5 mars (7 cours sur 8 semaines).
Tarif exclusif pour les membres: Contribution de 6,00$ par cours - Le prix pour l'inscription inclus 7 cours.
Postures en douceur, étirements et respiration pour s'ancrer dans le présent et dans son corps.

Combo marche exercices - JEUDI 10 heures item
Combo marche exercices - JEUDI 10 heures
Gratuit

Avec Nadine Leblanc. Gratuit, pour toute la population. Dès le 15 janvier. Un mélange d'exercices de renforcement musculaire, cardio-vasculaires et d'assouplissement pour intégrer mouvement et bonne humeur à votre journée!

Ateliers créatifs - JEUDI 14 heures item
Ateliers créatifs - JEUDI 14 heures
Gratuit

Avec l'artiste multidisciplinaire Geneviève Reesör. Aux deux semaines, à partir du 22 janvier. Gratuit pour les membres. Ateliers d’exploration, de partage et de création artistique accessibles à toutes et tous. Dans une ambiance ludique et conviviale, Geneviève privilégie les processus collaboratifs où la création se fait outil de parole et agent de changements personnels et collectifs. Matériel fourni.

Aquaforme - Vendredi 13 heures item
Aquaforme - Vendredi 13 heures
45 $

Série d'exercices en eau peu profonde. Il n'est pas nécessaire de savoir nager.
Tarif exclusif pour les membres.
Du 16 janvier au 3 avril (11 semaines).

Aquaforme - Vendredi 14 heures item
Aquaforme - Vendredi 14 heures
45 $

Série d'exercices en eau peu profonde. Il n'est pas nécessaire de savoir nager.
Tarif exclusif pour les membres.
Du 16 janvier au 3 avril (11 semaines).

REMPLACEMENT - Aquaforme - Vendredi 13 OU 14 heures item
REMPLACEMENT - Aquaforme - Vendredi 13 OU 14 heures
Gratuit

Sélectionnez cette option si vous souhaitez vous INSCRIRE COMME SUBTITUT. Vous paierez alors pour le nombre de cours auxquels vous aurez participé. (5$ du cours).
Série d'exercices en eau peu profonde. Il n'est pas nécessaire de savoir nager.
Du 16 janvier au 3 avril (11 semaines).

Yoga flow - SAMEDI 9 h 30 item
Yoga flow - SAMEDI 9 h 30
42 $

Avec Noémie Bourque. Du 17 janvier au 27 février (7 semaines).
Tarif exclusif pour les membres: Contribution de 6,00$ par cours - Le prix pour l'inscription inclus 7 cours.
Le yoga flow est pratique dynamique où les postures s'enchaînent de manière fluide, synchronisées avec la respiration.

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