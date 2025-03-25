Inscriptions aux activités - Session du printemps 2025
addExtraDonation
$
Yoga doux - LUNDI 9 heures
CA$20
Avec Noémie Bourque. En continu.
Tarif exclusif pour les membres: Contribution de 5,00$ par cours - Le prix pour l'inscription inclus 4 cours.
Postures en douceur, étirements et respiration pour s'ancrer dans le présent et dans son corps.
Avec Noémie Bourque. En continu.
Tarif exclusif pour les membres: Contribution de 5,00$ par cours - Le prix pour l'inscription inclus 4 cours.
Postures en douceur, étirements et respiration pour s'ancrer dans le présent et dans son corps.
Baladi - LUNDI 13 h 30
CA$20
Avec Linda Vigneault. Du 7 au 28 avril (Il reste 4 cours à la session, mais il est possible de joindre le groupe à tout moment! Tarif exclusif pour les membres. Accessible à tous. La danse orientale tonifie et accroît la souplesse des muscles et des articulations des épaules, des bras, du bassin et des jambes. Elle permet aux femmes de tout âge de se renouer avec leur corps et leur sensualité.
Avec Linda Vigneault. Du 7 au 28 avril (Il reste 4 cours à la session, mais il est possible de joindre le groupe à tout moment! Tarif exclusif pour les membres. Accessible à tous. La danse orientale tonifie et accroît la souplesse des muscles et des articulations des épaules, des bras, du bassin et des jambes. Elle permet aux femmes de tout âge de se renouer avec leur corps et leur sensualité.
Yoga sur chaise - LUNDI 15 heures
CA$20
Avec Noémie Bourque. En continu.
Tarif exclusif pour les membres: Contribution de 5,00$ par cours - Le prix pour l'inscription inclus 4 cours.
Assis sur une chaise ou à l'aide de celle-ci, adoptez des postures en douceur, faites des étirements et des exercices de respiration. Un moment pour s'ancrer dans le présent et dans son corps.
Avec Noémie Bourque. En continu.
Tarif exclusif pour les membres: Contribution de 5,00$ par cours - Le prix pour l'inscription inclus 4 cours.
Assis sur une chaise ou à l'aide de celle-ci, adoptez des postures en douceur, faites des étirements et des exercices de respiration. Un moment pour s'ancrer dans le présent et dans son corps.
Aquaforme - Mardi 14 heures
CA$35
Série d'exercices en eau peu profonde. Il n'est pas nécessaire de savoir nager.
Tarif exclusif pour les membres.
Du 1er avril au 3 juin (10 semaines).
Série d'exercices en eau peu profonde. Il n'est pas nécessaire de savoir nager.
Tarif exclusif pour les membres.
Du 1er avril au 3 juin (10 semaines).
REMPLACEMENT - Aquaforme - Mardi 14 heures
free
Sélectionnez cette option si vous souhaitez vous INSCRIRE COMME SUBTITUT ou si VOUS PRÉVOYEZ ÊTRE ABSENTE PLUS DE 5 SEMAINES AU COURS DE LA SESSION. Vous paierez alors pour le nombre de cours auxquels vous aurez participé. (5$ du cours).
Série d'exercices en eau peu profonde. Il n'est pas nécessaire de savoir nager.
Du 1er avril au 3 juin (10 semaines).
Sélectionnez cette option si vous souhaitez vous INSCRIRE COMME SUBTITUT ou si VOUS PRÉVOYEZ ÊTRE ABSENTE PLUS DE 5 SEMAINES AU COURS DE LA SESSION. Vous paierez alors pour le nombre de cours auxquels vous aurez participé. (5$ du cours).
Série d'exercices en eau peu profonde. Il n'est pas nécessaire de savoir nager.
Du 1er avril au 3 juin (10 semaines).
Aquaforme - Mardi 16 heures
CA$35
Série d'exercices en eau peu profonde. Il n'est pas nécessaire de savoir nager.
Tarif exclusif pour les membres.
Du 1er avril au 3 juin (10 semaines).
Série d'exercices en eau peu profonde. Il n'est pas nécessaire de savoir nager.
Tarif exclusif pour les membres.
Du 1er avril au 3 juin (10 semaines).
REMPLACEMENT - Aquaforme - Mardi 16 heures
free
Sélectionnez cette option si vous souhaitez vous INSCRIRE COMME SUBTITUT ou si VOUS PRÉVOYEZ ÊTRE ABSENTE PLUS DE 5 SEMAINES AU COURS DE LA SESSION. Vous paierez alors pour le nombre de cours auxquels vous aurez participé. (5$ du cours).
Série d'exercices en eau peu profonde. Il n'est pas nécessaire de savoir nager.
Du 1er avril au 3 juin (10 semaines).
Sélectionnez cette option si vous souhaitez vous INSCRIRE COMME SUBTITUT ou si VOUS PRÉVOYEZ ÊTRE ABSENTE PLUS DE 5 SEMAINES AU COURS DE LA SESSION. Vous paierez alors pour le nombre de cours auxquels vous aurez participé. (5$ du cours).
Série d'exercices en eau peu profonde. Il n'est pas nécessaire de savoir nager.
Du 1er avril au 3 juin (10 semaines).
ELDOA - MERCREDI 10 h 30
CA$90
Avec Véronique Dufour, kinésiologue. Du 9 avril au 4 juin (9 semaines). Tarif exclusif pour les membres: Contribution de 10$ par cours*. Postures de décompression et d'étirements visant à augmenter l'espace dans une articulation choisie pour soulager les douleurs musculaires et articulaires ainsi qu'exercices de Pilates visant le renforcement musculaire.
*Aussi payable en 2 versements (inscription par courriel à [email protected]).
Avec Véronique Dufour, kinésiologue. Du 9 avril au 4 juin (9 semaines). Tarif exclusif pour les membres: Contribution de 10$ par cours*. Postures de décompression et d'étirements visant à augmenter l'espace dans une articulation choisie pour soulager les douleurs musculaires et articulaires ainsi qu'exercices de Pilates visant le renforcement musculaire.
*Aussi payable en 2 versements (inscription par courriel à [email protected]).
REMPLACEMENT - ELDOA - MERCREDI 10 h 30
free
Sélectionnez cette option si vous souhaitez vous INSCRIRE COMME SUBTITUT. Avec Véronique Dufour, kinésiologue. Du 9 avril au 7 juin (9 semaines). Tarif exclusif pour les membres: Contribution de 10$ par cours, payable à la participation. Postures de décompression et d'étirements visant à augmenter l'espace dans une articulation choisie pour soulager les douleurs musculaires et articulaires ainsi qu'exercices de Pilates visant le renforcement musculaire.
Sélectionnez cette option si vous souhaitez vous INSCRIRE COMME SUBTITUT. Avec Véronique Dufour, kinésiologue. Du 9 avril au 7 juin (9 semaines). Tarif exclusif pour les membres: Contribution de 10$ par cours, payable à la participation. Postures de décompression et d'étirements visant à augmenter l'espace dans une articulation choisie pour soulager les douleurs musculaires et articulaires ainsi qu'exercices de Pilates visant le renforcement musculaire.
NeuroCardioflex *en ligne* - MERCREDI 11 h
free
Du 9 avril au 11juin (10 semaines). Gratuit pour les membres. Conçues spécifiquement pour les personnes atteintes de la fibromyalgie, ces séances combinent des exercices cardiovasculaires, de mobilité et de souplesse, reconnus pour leurs effets positifs sur la douleur et la fatigue. Les exercices proposés sont variés et stimulants, et ils peuvent être exécutés en position debout ou assise. Ces séances permettent de profiter des bienfaits de l’activité physique sur la santé physique, mentale et cognitive, tout en respectant les limites de chacun.e. C'est LE moment de la semaine où vous vous sentirez le mieux dans votre corps et votre esprit! Rejoignez des membres d'associations de fibromyalgie partout au Québec.
Matériel utilisé: chaise, serviette ou ceinture, balle, petits haltères (ou bouteilles d'eau). ***En m'inscrivant à ce cours en ligne, j'accepte que Fibromyalgie et douleurs chroniques des Îles transmette mon nom et mes coordonnées au fournisseur de service pour la création de mon dossier (pratique professionnelle des kinésiologues).***
Du 9 avril au 11juin (10 semaines). Gratuit pour les membres. Conçues spécifiquement pour les personnes atteintes de la fibromyalgie, ces séances combinent des exercices cardiovasculaires, de mobilité et de souplesse, reconnus pour leurs effets positifs sur la douleur et la fatigue. Les exercices proposés sont variés et stimulants, et ils peuvent être exécutés en position debout ou assise. Ces séances permettent de profiter des bienfaits de l’activité physique sur la santé physique, mentale et cognitive, tout en respectant les limites de chacun.e. C'est LE moment de la semaine où vous vous sentirez le mieux dans votre corps et votre esprit! Rejoignez des membres d'associations de fibromyalgie partout au Québec.
Matériel utilisé: chaise, serviette ou ceinture, balle, petits haltères (ou bouteilles d'eau). ***En m'inscrivant à ce cours en ligne, j'accepte que Fibromyalgie et douleurs chroniques des Îles transmette mon nom et mes coordonnées au fournisseur de service pour la création de mon dossier (pratique professionnelle des kinésiologues).***
Yoga doux - MERCREDI 17 h 30
CA$20
Avec Noémie Bourque. En continu.
Tarif exclusif pour les membres: Contribution de 5,00$ par cours - Le prix pour l'inscription inclus 4 cours.
Postures en douceur, étirements et respiration pour s'ancrer dans le présent et dans son corps.
Avec Noémie Bourque. En continu.
Tarif exclusif pour les membres: Contribution de 5,00$ par cours - Le prix pour l'inscription inclus 4 cours.
Postures en douceur, étirements et respiration pour s'ancrer dans le présent et dans son corps.
Yoga doux - JEUDI 9 heures
CA$20
Avec Noémie Bourque. En continu.
Tarif exclusif pour les membres: Contribution de 5,00$ par cours - Le prix pour l'inscription inclus 4 cours.
Postures en douceur, étirements et respiration pour s'ancrer dans le présent et dans son corps.
Avec Noémie Bourque. En continu.
Tarif exclusif pour les membres: Contribution de 5,00$ par cours - Le prix pour l'inscription inclus 4 cours.
Postures en douceur, étirements et respiration pour s'ancrer dans le présent et dans son corps.
Combo marche exercices - JEUDI 10 heures
free
Avec Nadine Leblanc. Gratuit, pour toute la population. Offert en continu tous les jeudis. Une fois le beau temps arrivé, l'activité se déroulera à l'extérieur du centre. Un mélange d'exercices de renforcement musculaire, cardio-vasculaires et d'assouplissement pour intégrer mouvement et bonne humeur à votre journée!
Avec Nadine Leblanc. Gratuit, pour toute la population. Offert en continu tous les jeudis. Une fois le beau temps arrivé, l'activité se déroulera à l'extérieur du centre. Un mélange d'exercices de renforcement musculaire, cardio-vasculaires et d'assouplissement pour intégrer mouvement et bonne humeur à votre journée!
Ateliers créatifs - JEUDI 14 heures
free
Avec l'artiste multidisciplinaire Geneviève Reesör. Nouveau projet à partir du 24 avril. Gratuit pour les membres. Ateliers d’exploration, de partage et de création artistique accessibles à toutes et tous. Dans une ambiance ludique et conviviale, Geneviève privilégie les processus collaboratifs où la création se fait outil de parole et agent de changements personnels et collectifs. Matériel fourni.
Avec l'artiste multidisciplinaire Geneviève Reesör. Nouveau projet à partir du 24 avril. Gratuit pour les membres. Ateliers d’exploration, de partage et de création artistique accessibles à toutes et tous. Dans une ambiance ludique et conviviale, Geneviève privilégie les processus collaboratifs où la création se fait outil de parole et agent de changements personnels et collectifs. Matériel fourni.
Balles thérapeutiques - VENDREDI 10 h 30
CA$40
Avec Véronique Dufour, kinésiologue. Du 11 avril au 2 mai (4 semaines). Tarif exclusif pour les membres: Contribution de 10$ par cours*. L’utilisation des balles thérapeutiques sous forme d’automassage permet de diminuer la douleur, d’améliorer la posture et de redonner la mobilité aux articulations. Elles améliorent la flexibilité recherchée pour les activités de la vie quotidienne.
Avec Véronique Dufour, kinésiologue. Du 11 avril au 2 mai (4 semaines). Tarif exclusif pour les membres: Contribution de 10$ par cours*. L’utilisation des balles thérapeutiques sous forme d’automassage permet de diminuer la douleur, d’améliorer la posture et de redonner la mobilité aux articulations. Elles améliorent la flexibilité recherchée pour les activités de la vie quotidienne.
REMPLACEMENT - Balles thérapeutiques - VENDREDI 10 h 30
free
Sélectionnez cette option si vous souhaitez vous INSCRIRE COMME SUBTITUT. Avec Véronique Dufour, kinésiologue. Du 11 avril au 2 mai (4 semaines). Tarif exclusif pour les membres: Contribution de 10$ par cours, payable à la participation. L’utilisation des balles thérapeutiques sous forme d’automassage permet de diminuer la douleur, d’améliorer la posture et de redonner la mobilité aux articulations. Elles améliorent la flexibilité recherchée pour les activités de la vie quotidienne.
Sélectionnez cette option si vous souhaitez vous INSCRIRE COMME SUBTITUT. Avec Véronique Dufour, kinésiologue. Du 11 avril au 2 mai (4 semaines). Tarif exclusif pour les membres: Contribution de 10$ par cours, payable à la participation. L’utilisation des balles thérapeutiques sous forme d’automassage permet de diminuer la douleur, d’améliorer la posture et de redonner la mobilité aux articulations. Elles améliorent la flexibilité recherchée pour les activités de la vie quotidienne.
Aquaforme - Vendredi 13 heures
CA$35
Série d'exercices en eau peu profonde. Il n'est pas nécessaire de savoir nager.
Tarif exclusif pour les membres.
Du 4 avril au 6 juin (10 semaines).
Série d'exercices en eau peu profonde. Il n'est pas nécessaire de savoir nager.
Tarif exclusif pour les membres.
Du 4 avril au 6 juin (10 semaines).
Aquaforme - Vendredi 14 heures
CA$35
Série d'exercices en eau peu profonde. Il n'est pas nécessaire de savoir nager.
Tarif exclusif pour les membres.
Du 4 avril au 10 juin (10 semaines).
Série d'exercices en eau peu profonde. Il n'est pas nécessaire de savoir nager.
Tarif exclusif pour les membres.
Du 4 avril au 10 juin (10 semaines).
REMPLACEMENT - Aquaforme - Vendredi 13 OU 14 heures
free
Sélectionnez cette option si vous souhaitez vous INSCRIRE COMME SUBTITUT ou si VOUS PRÉVOYEZ ÊTRE ABSENTE PLUS DE 5 SEMAINES AU COURS DE LA SESSION. Vous paierez alors pour le nombre de cours auxquels vous aurez participé. (5$ du cours).
Série d'exercices en eau peu profonde. Il n'est pas nécessaire de savoir nager.
Du 4 avril au 10 juin (10 semaines).
Sélectionnez cette option si vous souhaitez vous INSCRIRE COMME SUBTITUT ou si VOUS PRÉVOYEZ ÊTRE ABSENTE PLUS DE 5 SEMAINES AU COURS DE LA SESSION. Vous paierez alors pour le nombre de cours auxquels vous aurez participé. (5$ du cours).
Série d'exercices en eau peu profonde. Il n'est pas nécessaire de savoir nager.
Du 4 avril au 10 juin (10 semaines).
Yoga doux - SAMEDI 9 heures
CA$20
Avec Noémie Bourque. En continu.
Tarif exclusif pour les membres: Contribution de 5,00$ par cours - Le prix pour l'inscription inclus 4 cours.
Postures en douceur, étirements et respiration pour s'ancrer dans le présent et dans son corps.
Avec Noémie Bourque. En continu.
Tarif exclusif pour les membres: Contribution de 5,00$ par cours - Le prix pour l'inscription inclus 4 cours.
Postures en douceur, étirements et respiration pour s'ancrer dans le présent et dans son corps.