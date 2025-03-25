Inscriptions aux activités - Session du printemps 2025

Du 9 avril au 11juin (10 semaines). Gratuit pour les membres. Conçues spécifiquement pour les personnes atteintes de la fibromyalgie, ces séances combinent des exercices cardiovasculaires, de mobilité et de souplesse, reconnus pour leurs effets positifs sur la douleur et la fatigue. Les exercices proposés sont variés et stimulants, et ils peuvent être exécutés en position debout ou assise. Ces séances permettent de profiter des bienfaits de l’activité physique sur la santé physique, mentale et cognitive, tout en respectant les limites de chacun.e. C'est LE moment de la semaine où vous vous sentirez le mieux dans votre corps et votre esprit! Rejoignez des membres d'associations de fibromyalgie partout au Québec. Matériel utilisé: chaise, serviette ou ceinture, balle, petits haltères (ou bouteilles d'eau). ***En m'inscrivant à ce cours en ligne, j'accepte que Fibromyalgie et douleurs chroniques des Îles transmette mon nom et mes coordonnées au fournisseur de service pour la création de mon dossier (pratique professionnelle des kinésiologues).***

Du 9 avril au 11juin (10 semaines). Gratuit pour les membres. Conçues spécifiquement pour les personnes atteintes de la fibromyalgie, ces séances combinent des exercices cardiovasculaires, de mobilité et de souplesse, reconnus pour leurs effets positifs sur la douleur et la fatigue. Les exercices proposés sont variés et stimulants, et ils peuvent être exécutés en position debout ou assise. Ces séances permettent de profiter des bienfaits de l’activité physique sur la santé physique, mentale et cognitive, tout en respectant les limites de chacun.e. C'est LE moment de la semaine où vous vous sentirez le mieux dans votre corps et votre esprit! Rejoignez des membres d'associations de fibromyalgie partout au Québec. Matériel utilisé: chaise, serviette ou ceinture, balle, petits haltères (ou bouteilles d'eau). ***En m'inscrivant à ce cours en ligne, j'accepte que Fibromyalgie et douleurs chroniques des Îles transmette mon nom et mes coordonnées au fournisseur de service pour la création de mon dossier (pratique professionnelle des kinésiologues).***

seeMoreDetailsMobile