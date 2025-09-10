Inscriptions aux programmes Oméga 2025-2026

LAO-Desjardins
programme LAO-Desjardins (programme de soutien scolaire de groupe)

PARL'Oméga item
PARL'Oméga
programme PARL'Oméga (programme de soutien au développement des habiletés sociales)

Francisation
programme francisation (programme de soutien à la francisation)

En route vers le secondaire
programme En route vers le secondaire (programme de soutien à la transition vers le secondaire)

