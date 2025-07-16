Élévation RH - Prenez de la hauteur en gestion humaine

* POUR LES ENTREPRISES DE LA MONTÉRÉGIE SEULEMENT. À noter qu'une analyse de l'éligibilité de votre entreprise à une aide financière du gouvernement du Québec sera effectuée et vous recevrez par la suite un lien pour régler les coûts de 1795,00 $ (plus taxes, avec l'aide financière) associés à la formation d'une valeur de 6295,00 $ (plus taxes). À noter que tout participant abandonnant le programme en cours de formation se verra retirer le financement prévu proportionnellement aux mois restants dans le programme.