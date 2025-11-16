Inscriptions - Gala 2025

Des coupons de rafraichissements, alcoolisés ou non, seront en prévente (2,50$) et en vente sur place, en argent comptant (3$). Pour bénéficier de la prévente de coupons, il faudra les payer en avance, via zeffy. Vous recevrez vos coupons sur place à votre arrivée. Les cocktails coûteront 2 coupons et les boissons non-alcoolisées (ex.: mocktail, jus, liqueur, eau gazeuse) , de même que la bière et le vin mousseux en coûteront 1 seul.



