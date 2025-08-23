Inscriptions : Invitation Citadins | 31 janvier et 1er février 2026

Adresse à confirmer selon la catégorie d'âge sélectionnée.

Samedi - inscription catégorie U14
355 $

École primaire Brin d'amour et édifice Lionel-Groulx

Les deux se trouvent au 400, avenue Saint-Charles, Vaudreuil (terrain de l'école secondaire de la Cité-des-Jeunes).

Samedi - inscription catégorie cadettes
355 $

École secondaire des Échos : 1005, rue de Clichy, Vaudreuil-Dorion

Dimanche - inscription catégorie U13
355 $

Dimanche - inscription catégorie juvénile
355 $

École secondaire des Échos : 1005, rue de Clichy, Vaudreuil-Dorion

