Inscriptions minivolley - Session d'hiver seulement

Vaudreuil-Dorion avec carte de citoyen valide
Les samedis : du 10 janvier au 18 avril 2026, de 10h30 à 12h
Frais d'inscription : 230$
Subvention municipale : -54$
Total : 176$
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
Les samedis : du 10 janvier au 18 avril 2026, de 10h30 à 12h
Frais d'inscription : 230$
Subvention municipale : -100$
Total : 130$
Autres villes de résidence
Les samedis : du 10 janvier au 18 avril 2026, de 10h30 à 12h
Frais d'inscription : 230$
Subvention municipale : -0$
Total : 230$
N'hésitez pas à approcher votre ville pour vous renseigner sur les subventions municipales offertes.
