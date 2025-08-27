Inscriptions minivolley - Session d'hiver seulement

VAUDREUIL-DORION - session d'hiver seulement
CA$176

Vaudreuil-Dorion avec carte de citoyen valide

Les samedis : du 10 janvier au 18 avril 2026, de 10h30 à 12h


Frais d'inscription : 230$

Subvention municipale : -54$

Total : 176$

NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT - session d'hiver seulement
CA$130

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

Les samedis : du 10 janvier au 18 avril 2026, de 10h30 à 12h


Frais d'inscription : 230$

Subvention municipale : -100$

Total : 130$

Autres villes - session d'hiver seulement
CA$230

Autres villes de résidence

Les samedis : du 10 janvier au 18 avril 2026, de 10h30 à 12h


Frais d'inscription : 230$

Subvention municipale : -0$

Total : 230$


N'hésitez pas à approcher votre ville pour vous renseigner sur les subventions municipales offertes.

