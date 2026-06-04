Association de la paix de Chambly

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Inscriptions ouvertes pour 2026-2027 : Cours d’arabe & Coran

Cours de coran
150 $

Cours de coran par famille pour toute l'année

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Cours d'arabe - 1er semestre (1 billet)
225 $

prix pour un cours d'arabe pour une famille avec un seul enfant inscrit pour le semestre 1 ( Septembre 2026 à Décembre 2026 )

0
Cours d'arabe - 2ème semestre (1 billet)
225 $

prix pour un cours d'arabe pour une famille avec un seul enfant inscrit pour le semestre 2 ( Janvier 2027 à Juin 2027)

0
Cours d'arabe - 1er semestre (2 billets)
200 $

prix pour un cours d'arabe pour une famille avec deux enfants inscrits pour le semestre 1 ( Septembre 2026 à Décembre 2026 )

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(Minimum de 2 requis)
Cours d'arabe - 2ème semestre (2 billets)
200 $

prix pour un cours d'arabe pour une famille avec deux enfants inscrits pour le semestre 2 ( Janvier 2027 à Juin 2027)

0
(Minimum de 2 requis)
Cours d'arabe - 1er semestre (Plus de 3 billets)
175 $

prix pour un cours d'arabe pour une famille avec plus de trois enfants inscrits pour le semestre 1 ( Septembre 2026 à Décembre 2026 )

0
(Minimum de 3 requis)
Cours d'arabe - 2ème semestre (Plus de 3 billets)
175 $

prix pour un cours d'arabe pour une famille avec plus de trois enfants inscrits pour le semestre 2 ( Janvier 2027 à Juin 2027)

0
(Minimum de 3 requis)

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