Vélo Action Rouyn-Noranda
Inscriptions Saison 2025
Jeunes 6-10 ans - Montagne - 1 entraînment/semaine
CA$75
Ce groupe tiendra un entraînement/semaine d'une heure.
Jeunes 6-10 ans - Montagne - 2 entraînments/semaine
CA$150
Ce groupe est identique au précédent, mais il inclut un deuxième entraînement/semaine d'une heure.
Jeunes 11-16 ans - Montagne
CA$225
Ce groupe tiendra deux entraînements/semaine d'une heure et demie (3 heures/semaine).
Jeunes 11-16 ans - Route
CA$225
Ce groupe tiendra deux entraînements/semaine d'une heure et demie (3 heures/semaine).
Adultes - Montagne
CA$40
Ce groupe tiendra une sortie/semaine de 1 à 2 heures.
Adultes - Route
CA$40
Ce groupe tiendra une sortie/semaine de 1 à 2 heures.
