Vélo Action Rouyn-Noranda

Organisé par

Vélo Action Rouyn-Noranda

À propos de cet événement

Inscriptions Saison 2026

Jeunes 6-10 ans - Montagne - 1 entraînment/semaine
75 $

Ce groupe tiendra un entraînement d'une heure par semaine.

Jeunes 6-10 ans - Montagne - 2 entraînments/semaine
150 $

Ce groupe est identique au précédent, mais il inclut un deuxième entraînement d'une heure par semaine.

Jeunes 11-16 ans - Montagne
225 $

Ce groupe tiendra deux entraînements d'une heure et demie par semaine (3 heures/semaine).

Jeunes 11-16 ans - Route
225 $

Ce groupe tiendra deux entraînements d'une heure et demie par semaine (3 heures/semaine).

Adultes - Montagne
Gratuit

Selon la participatien, ce groupe tiendra une sortie de 1 à 2 heures par semaine. L’achat d’une licence FQSC est exigée pour participer aux sortie de groupe.

Adultes - Route
Gratuit

Selon la participatien, ce groupe tiendra une sortie de 1 à 2 heures par semaine. L’achat d’une licence FQSC est exigée pour participer aux sortie de groupe.

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