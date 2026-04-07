Inscriptions Saison 2026

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À propos de cet événement
Ce groupe tiendra un entraînement d'une heure par semaine.
Ce groupe est identique au précédent, mais il inclut un deuxième entraînement d'une heure par semaine.
Ce groupe tiendra deux entraînements d'une heure et demie par semaine (3 heures/semaine).
Ce groupe tiendra deux entraînements d'une heure et demie par semaine (3 heures/semaine).
Selon la participatien, ce groupe tiendra une sortie de 1 à 2 heures par semaine. L’achat d’une licence FQSC est exigée pour participer aux sortie de groupe.
Selon la participatien, ce groupe tiendra une sortie de 1 à 2 heures par semaine. L’achat d’une licence FQSC est exigée pour participer aux sortie de groupe.
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