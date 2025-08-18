Inscriptions saison 2025-2026

Poussins (MIXTE)
CA$220

2016 et 2017

1 entrainement / semaine
Dimanches 17h-18h30 à Joseph-Charbonneau

Minime A (MIXTE)
CA$220

2015

1 entrainement / semaine
Dimanches 17h-18h30 à Joseph-Charbonneau

Benjamine (FILLES)
CA$325

2012, 2013 et 2014
2 entrainements / semaine

Mardis 16h30-18h à Joseph-Charbonneau
Vendredis 17h-18h30 Joseph-Charbonneau

Benjamin (GARÇONS)
CA$325

2012, 2013 et 2014
2 entrainements / semaine
Mardis 18h-19h30 à Joseph-Charbonneau
Jeudis 18h-19h30 à Joseph-Charbonneau

Samedis 12h30-14h30 à Joseph-Charbonneau (benjamins A)

Cadette (FILLES)
CA$355

2011 et 2010
2 entrainements / semaine
Mardis 17h00-18h30 à Jean-Rougeau
Vendredis 18h30-20h à Joseph-Charbonneau

Cadet (GARÇON)
CA$355

2011 et 2010
2 entrainements / semaine
Lundis 19h30-21h00 à Georges-Vanier
Jeudis 17h00-18h30 à Jean-Rougeau

Juvénile féminin
CA$435

2008 et 2009

2 entrainements / semaine

Mercredis 17h-19h15 à Jean-Rougeau

Vendredis 19h-20h30 à Joseph Charbonneau

Juvénile masculin
CA$435

2008 et 2009

2 entrainements / semaine
Lundis 19h-20h45 à Lucien-Pagé
Mercredis 19h30-21h à Georges-Vanier

Senior D2 masculin
CA$565

2006 et avant - SÉLECTION REQUISE

2 entrainements / semaine
Mardis 21h00-22h30 à Joseph-Charbonneau
Jeudis 18h30-20h00 à Jean-Rougeau

Senior D1 féminin
CA$565

2009 et avant - SÉLECTION REQUISE

2 entrainements / semaine
Mardis 18h30-20h30 à Jean-Rougeau
Jeudis 21h-22h30 à Joseph-Charbonneau

Senior D1 masculin
CA$565

2009 et avant - SÉLECTION REQUISE

2 entrainements / semaine
Mardis 20h30-22h30 à Jean-Rougeau
Vendredis 20h-22h

Partenaire d'entraînement Senior
CA$420

Pour les joueurs et joueuses qui suivent les entraînements des groupes seniors sans participer aux compétitions.

Récréatif (MIXTE)
CA$255

2007 et avant

1 entrainement / semaine

Vendredis 20h30-22h30 à Joseph-Charbonneau

Semi-compétitif (MIXTE)
CA$360

2007 et avant

inclus: récréatif et Ligue montréalaise

1 entrainement / semaine

Lundis 21h-22h30 à Georges-Vanier

Spécifique gardien·nes (MIXTE)
CA$175

2011 et avant

1 entrainement / semaine
jeudis 20h15-21h30 à Jean-Rougeau

