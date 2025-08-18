Inscriptions saison 2025-2026

2016 et 2017
1 entrainement / semaine
Dimanches 17h-18h30 à Joseph-Charbonneau
2015
1 entrainement / semaine
Dimanches 17h-18h30 à Joseph-Charbonneau
2012, 2013 et 2014
2 entrainements / semaine
Mardis 16h30-18h à Joseph-Charbonneau
Vendredis 17h-18h30 Joseph-Charbonneau
2012, 2013 et 2014
2 entrainements / semaine
Mardis 18h-19h30 à Joseph-Charbonneau
Jeudis 18h-19h30 à Joseph-Charbonneau
Samedis 12h30-14h30 à Joseph-Charbonneau (benjamins A)
2011 et 2010
2 entrainements / semaine
Mardis 17h00-18h30 à Jean-Rougeau
Vendredis 18h30-20h à Joseph-Charbonneau
2011 et 2010
2 entrainements / semaine
Lundis 19h30-21h00 à Georges-Vanier
Jeudis 17h00-18h30 à Jean-Rougeau
2008 et 2009
2 entrainements / semaine
Mercredis 17h-19h15 à Jean-Rougeau
Vendredis 19h-20h30 à Joseph Charbonneau
2008 et 2009
2 entrainements / semaine
Lundis 19h-20h45 à Lucien-Pagé
Mercredis 19h30-21h à Georges-Vanier
2006 et avant - SÉLECTION REQUISE
2 entrainements / semaine
Mardis 21h00-22h30 à Joseph-Charbonneau
Jeudis 18h30-20h00 à Jean-Rougeau
2009 et avant - SÉLECTION REQUISE
2 entrainements / semaine
Mardis 18h30-20h30 à Jean-Rougeau
Jeudis 21h-22h30 à Joseph-Charbonneau
2009 et avant - SÉLECTION REQUISE
2 entrainements / semaine
Mardis 20h30-22h30 à Jean-Rougeau
Vendredis 20h-22h
Pour les joueurs et joueuses qui suivent les entraînements des groupes seniors sans participer aux compétitions.
2007 et avant
1 entrainement / semaine
Vendredis 20h30-22h30 à Joseph-Charbonneau
2007 et avant
inclus: récréatif et Ligue montréalaise
1 entrainement / semaine
Lundis 21h-22h30 à Georges-Vanier
2011 et avant
1 entrainement / semaine
jeudis 20h15-21h30 à Jean-Rougeau
