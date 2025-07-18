Inscriptions saison régulière 25-26

Scolaire seulement : Vaudreuil-Dorion (carte de citoyen) item
Scolaire seulement : Vaudreuil-Dorion (carte de citoyen)
CA$536

Vaudreuil-Dorion avec carte de citoyen valide :

Frais d'inscription : 636$

Subvention municipale : -100$

Total : 536$


Scolaire seulement : Notre-Dame-de-l'Île-Perrot item
Scolaire seulement : Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
CA$536

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

Frais d'inscription : 636$

Subvention municipale : -100$

Total : 536$

Scolaire seulement : Autres villes item
Scolaire seulement : Autres villes
CA$636

Autres villes :

Frais d'inscription : 636$

Subvention municipale : -0$

Total : 636$


N'hésitez pas à approcher votre ville pour vous renseigner sur les subventions municipales offertes.

Scolaire et civil : Vaudreuil-Dorion (carte de citoyen) item
Scolaire et civil : Vaudreuil-Dorion (carte de citoyen)
CA$1,046

Vaudreuil-Dorion avec carte de citoyen valide :

Frais d'inscription : 1316$ (636$ scolaire et 680$ civil)

Subvention municipale : -270$ (-100$ scolaire et -170$ civil)

Total : 1046$

Scolaire et civil : Notre-Dame-de-l'Île-Perrot item
Scolaire et civil : Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
CA$1,216

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

Frais d'inscription : 1316$ (636$ scolaire et 680$ civil)

Subvention municipale : -100$

Total : 1216$

Scolaire et civil : Autres villes item
Scolaire et civil : Autres villes
CA$1,316

Autres villes :

Frais d'inscription : 1316$

Subvention municipale : -0$

Total : 1316$


N'hésitez pas à approcher votre ville pour vous renseigner sur les subventions municipales offertes.

Civil 1 entrainement/semaine : Vaudreuil-Dorion item
Civil 1 entrainement/semaine : Vaudreuil-Dorion
CA$510

Vaudreuil-Dorion avec carte de citoyen valide :

Frais d'inscription : 680$

Subvention municipale : -170$

Total : 510$

Civil 1 entrainement/semaine : Notre-Dame-de-l'Île-Perrot item
Civil 1 entrainement/semaine : Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
CA$580

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot :

Frais d'inscription : 680$

Subvention municipale : -100$

Total : 580$

Civil 1 entrainement/semaine : Autres villes item
Civil 1 entrainement/semaine : Autres villes
CA$680

Autres villes :

Frais d'inscription : 680$

Subvention municipale : -0$

Total : 680$


N'hésitez pas à approcher votre ville pour vous renseigner sur les subventions municipales offertes.

Civil 2 entrainements/semaine : Vaudreuil-Dorion item
Civil 2 entrainements/semaine : Vaudreuil-Dorion
CA$690

Vaudreuil-Dorion avec carte de citoyen valide :

Frais d'inscription : 920$

Subvention municipale : -230$

Total : 690$

Civil 2 entrainements/semaine : Notre-Dame-de-l'Île-Perrot item
Civil 2 entrainements/semaine : Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
CA$820

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot :

Frais d'inscription : 920$

Subvention municipale : -100$

Total : 820$

Civil 2 entrainements/semaine : Autres villes item
Civil 2 entrainements/semaine : Autres villes
CA$920

Autres villes :

Frais d'inscription : 920$

Subvention municipale : -0$

Total : 920$


N'hésitez pas à approcher votre ville pour vous renseigner sur les subventions municipales offertes.

Civil 3 entrainements/semaine : Vaudreuil-Dorion item
Civil 3 entrainements/semaine : Vaudreuil-Dorion
CA$910

Vaudreuil-Dorion avec carte de citoyen valide :

Frais d'inscription : 1160$

Subvention municipale : -250$

Total : 910$

Civil 3 entrainements/semaine : Notre-Dame-de-l'Île-Perrot item
Civil 3 entrainements/semaine : Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
CA$1,060

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot :

Frais d'inscription : 1160$

Subvention municipale : -100$

Total : 1060$

Civil 3 entrainements/semaine : Autres villes item
Civil 3 entrainements/semaine : Autres villes
CA$1,160

Autres villes :

Frais d'inscription : 1160$

Subvention municipale : -0$

Total : 1160$


N'hésitez pas à approcher votre ville pour vous renseigner sur les subventions municipales offertes.

addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing