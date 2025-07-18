Inscriptions saison régulière 25-26

Vaudreuil-Dorion avec carte de citoyen valide :
Frais d'inscription : 636$
Subvention municipale : -100$
Total : 536$
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
Frais d'inscription : 636$
Subvention municipale : -100$
Total : 536$
Autres villes :
Frais d'inscription : 636$
Subvention municipale : -0$
Total : 636$
N'hésitez pas à approcher votre ville pour vous renseigner sur les subventions municipales offertes.
Vaudreuil-Dorion avec carte de citoyen valide :
Frais d'inscription : 1316$ (636$ scolaire et 680$ civil)
Subvention municipale : -270$ (-100$ scolaire et -170$ civil)
Total : 1046$
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
Frais d'inscription : 1316$ (636$ scolaire et 680$ civil)
Subvention municipale : -100$
Total : 1216$
Autres villes :
Frais d'inscription : 1316$
Subvention municipale : -0$
Total : 1316$
N'hésitez pas à approcher votre ville pour vous renseigner sur les subventions municipales offertes.
Vaudreuil-Dorion avec carte de citoyen valide :
Frais d'inscription : 680$
Subvention municipale : -170$
Total : 510$
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot :
Frais d'inscription : 680$
Subvention municipale : -100$
Total : 580$
Autres villes :
Frais d'inscription : 680$
Subvention municipale : -0$
Total : 680$
N'hésitez pas à approcher votre ville pour vous renseigner sur les subventions municipales offertes.
Vaudreuil-Dorion avec carte de citoyen valide :
Frais d'inscription : 920$
Subvention municipale : -230$
Total : 690$
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot :
Frais d'inscription : 920$
Subvention municipale : -100$
Total : 820$
Autres villes :
Frais d'inscription : 920$
Subvention municipale : -0$
Total : 920$
N'hésitez pas à approcher votre ville pour vous renseigner sur les subventions municipales offertes.
Vaudreuil-Dorion avec carte de citoyen valide :
Frais d'inscription : 1160$
Subvention municipale : -250$
Total : 910$
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot :
Frais d'inscription : 1160$
Subvention municipale : -100$
Total : 1060$
Autres villes :
Frais d'inscription : 1160$
Subvention municipale : -0$
Total : 1160$
N'hésitez pas à approcher votre ville pour vous renseigner sur les subventions municipales offertes.
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing