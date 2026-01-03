Club de volleyball les Citadins

Organisé par

Club de volleyball les Citadins

À propos de cet événement

Inscriptions saison régulière 25-26 - 2e versement (hiver)

Scolaire seulement : Vaudreuil-Dorion (carte de citoyen) item
Scolaire seulement : Vaudreuil-Dorion (carte de citoyen)
268 $

Vaudreuil-Dorion avec carte de citoyen valide :

Frais d'inscription : 636$

Subvention municipale pour l'année : -100$

Total : 536$


Versement 1 (50%) : 268$

Versement 2 (50%) - janvier 2026 : 268$


Scolaire seulement : Notre-Dame-de-l'Île-Perrot item
Scolaire seulement : Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
268 $

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

Frais d'inscription : 636$

Subvention municipale pour l'année : -100$

Total : 536$


Versement 1 (50%) : 268$

Versement 2 (50%) - janvier 2026 : 268$

Scolaire seulement : Autres villes item
Scolaire seulement : Autres villes
318 $

Autres villes :

Frais d'inscription : 636$

Subvention municipale : -0$

Total : 636$


Versement 1 (50%) : 318$

Versement 2 (50%) - janvier 2026 : 318$


N'hésitez pas à approcher votre ville pour vous renseigner sur les subventions municipales offertes.

Scolaire et civil : Vaudreuil-Dorion (carte de citoyen) item
Scolaire et civil : Vaudreuil-Dorion (carte de citoyen)
523 $

Vaudreuil-Dorion avec carte de citoyen valide :

Frais d'inscription : 1316$ (636$ scolaire et 680$ civil)

Subvention municipale pour l'année : -270$ (-100$ scolaire et -170$ civil)

Total : 1046$


Versement 1 (50%) : 523$

Versement 2 (50%) - janvier 2026 : 523$

Scolaire et civil : Notre-Dame-de-l'Île-Perrot item
Scolaire et civil : Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
608 $

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

Frais d'inscription : 1316$ (636$ scolaire et 680$ civil)

Subvention municipale pour l'année : -100$

Total : 1216$


Versement 1 (50%) : 608$

Versement 2 (50%) - janvier 2026 : 608$

Scolaire et civil : Autres villes item
Scolaire et civil : Autres villes
658 $

Autres villes :

Frais d'inscription : 1316$

Subvention municipale : -0$

Total : 1316$


Versement 1 (50%) : 658$

Versement 2 (50%) - janvier 2026 : 658$


N'hésitez pas à approcher votre ville pour vous renseigner sur les subventions municipales offertes.

Civil 1 entrainement/semaine : Vaudreuil-Dorion item
Civil 1 entrainement/semaine : Vaudreuil-Dorion
255 $

Vaudreuil-Dorion avec carte de citoyen valide :

Frais d'inscription : 680$

Subvention municipale pour l'année : -170$

Total : 510$


Versement 1 (50%) : 255$

Versement 2 (50%) - janvier 2026 : 255$

Civil 1 entrainement/semaine : Notre-Dame-de-l'Île-Perrot item
Civil 1 entrainement/semaine : Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
290 $

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot :

Frais d'inscription : 680$

Subvention municipale pour l'année : -100$

Total : 580$


Versement 1 (50%) : 290$

Versement 2 (50%) - janvier 2026 : 290$

Civil 1 entrainement/semaine : Autres villes item
Civil 1 entrainement/semaine : Autres villes
340 $

Autres villes :

Frais d'inscription : 680$

Subvention municipale : -0$

Total : 680$


Versement 1 (50%) : 340$

Versement 2 (50%) - janvier 2026 : 340$


N'hésitez pas à approcher votre ville pour vous renseigner sur les subventions municipales offertes.

Civil 2 entrainements/semaine : Vaudreuil-Dorion item
Civil 2 entrainements/semaine : Vaudreuil-Dorion
345 $

Vaudreuil-Dorion avec carte de citoyen valide :

Frais d'inscription : 920$

Subvention municipale pour l'année : -230$

Total : 690$


Versement 1 (50%) : 345$

Versement 2 (50%) - janvier 2026 : 345$

Civil 2 entrainements/semaine : Notre-Dame-de-l'Île-Perrot item
Civil 2 entrainements/semaine : Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
410 $

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot :

Frais d'inscription : 920$

Subvention municipale pour l'année : -100$

Total : 820$


Versement 1 (50%) : 410$

Versement 2 (50%) - janvier 2026 : 410$

Civil 2 entrainements/semaine : Autres villes item
Civil 2 entrainements/semaine : Autres villes
460 $

Autres villes :

Frais d'inscription : 920$

Subvention municipale : -0$

Total : 920$


Versement 1 (50%) : 460$

Versement 2 (50%) - janvier 2026 : 460$


N'hésitez pas à approcher votre ville pour vous renseigner sur les subventions municipales offertes.

Civil 3 entrainements/semaine : Vaudreuil-Dorion item
Civil 3 entrainements/semaine : Vaudreuil-Dorion
455 $

Vaudreuil-Dorion avec carte de citoyen valide :

Frais d'inscription : 1160$

Subvention municipale pour l'année : -250$

Total : 910$


Versement 1 (50%) : 455$

Versement 2 (50%) - janvier 2026 : 455$

Civil 3 entrainements/semaine : Notre-Dame-de-l'Île-Perrot item
Civil 3 entrainements/semaine : Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
530 $

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot :

Frais d'inscription : 1160$

Subvention municipale pour l'année : -100$

Total : 1060$


Versement 1 (50%) : 530$

Versement 2 (50%) - janvier 2026 : 530$

Civil 3 entrainements/semaine : Autres villes item
Civil 3 entrainements/semaine : Autres villes
580 $

Autres villes :

Frais d'inscription : 1160$

Subvention municipale : -0$

Total : 1160$


Versement 1 (50%) : 580$

Versement 2 (50%) - janvier 2026 : 580$


N'hésitez pas à approcher votre ville pour vous renseigner sur les subventions municipales offertes.

Ajouter un don pour Club de volleyball les Citadins

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!