Inscrivez votre nom dans l'histoire!

Faites graver votre nom et votre année de promotion sur une moyenne brique de pavé devant l’Agora. Possibilité de réserver une brique pour votre enfant au Collège. (Réservé aux diplômé.e.s du Collège Saint-Sacrement seulement.)





Gravure : 3 lignes de 15 caractères (selon un gabarit précis)

Durée : à vie

Dimensions : 8,5 po X 8,5 po