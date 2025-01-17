Inscrivez votre nom dans l'histoire!

À propos de cette boutique
Faites graver votre nom et votre année de promotion sur une moyenne brique de pavé devant l’Agora. Possibilité de réserver une brique pour votre enfant au Collège. (Réservé aux diplômé.e.s du Collège Saint-Sacrement seulement.)
Gravure : 3 lignes de 15 caractères (selon un gabarit précis)
Durée : à vie
Dimensions : 8,5 po X 8,5 po
Faites graver jusqu’à deux noms et années de promotion sur une grande brique de pavé devant l'Agora. Possibilité de réserver une brique pour votre enfant au Collège. (Réservé aux diplômé.e.s du Collège Saint-Sacrement seulement.)
Gravure : 3 lignes de 22 caractères (selon un gabarit précis)
Durée : à vie
Dimensions : 13 po X 8,5 po
Faites graver votre nom et votre année de promotion, le nom de votre entreprise OU le nom de votre famille sur une petite plaque installée sur un accoudoir d'un banc de la salle de spectacle Jean-Roger. Choisissez votre banc. (Disponible pour tous, individuel ou corporatif.)
Gravure : 3 lignes de 25 caractères (selon un gabarit précis)
Durée : à vie
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!