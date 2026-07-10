A collage of basketball team logos, with the "PREP U" logo prominently displayed in the center, is set against a black background.
Le circuit Préparatoire Basketball

Offert par

Le circuit Préparatoire Basketball

À propos des adhésions

Intégration/Renouvellement au circuit Prep U

Division 1 - Paiement unique
2 700 $

Paiement unique de 2 700 $ couvrant la totalité des frais d’adhésion d’une équipe à la Division 1 du circuit Prep U Canada pour la saison 2026-2027. Aucun autre versement ne sera requis pour les frais d’adhésion.

Division 1 - Premier versement
1 350 $

Premier versement de 1 350 $ sur les frais d’adhésion totaux de 2 700 $ pour une équipe inscrite en Division 1 du circuit Prep U Canada pour la saison 2026-2027. Un deuxième versement de 1 350 $ sera requis au plus tard le 15 septembre 2026.

Division 1 - Deuxième versement
1 350 $

Deuxième et dernier versement de 1 350 $, portant les frais d’adhésion totaux à 2 700 $ pour une équipe inscrite en Division 1 du circuit Prep U Canada pour la saison 2026-2027.

Division 2 - Paiement unique
2 500 $

Paiement unique de 2 500 $ couvrant la totalité des frais d’adhésion d’une équipe à la Division 2 du circuit Prep U Canada pour la saison 2026-2027. Aucun autre versement ne sera requis pour les frais d’adhésion.

Division 2 - Premier versement
1 250 $

Premier versement de 1 250 $ sur les frais d’adhésion totaux de 2 500 $ pour une équipe inscrite en Division 2 du circuit Prep U Canada pour la saison 2026-2027. Un deuxième versement de 1 250 $ sera requis au plus tard le 15 septembre 2026.

Division 2 - Deuxième versement
1 250 $

Deuxième et dernier versement de 1 250 $, complétant les frais d’adhésion totaux de 2 500 $ pour une équipe inscrite en Division 2 du circuit Prep U Canada pour la saison 2026-2027.

Division féminine - Paiement unique
2 100 $

Paiement unique de 2 100 $ couvrant la totalité des frais d’adhésion d’une équipe à la Division féminine du circuit Prep U Canada pour la saison 2026-2027. Aucun autre versement ne sera requis pour les frais d’adhésion.

Division féminine - Premier versement
1 050 $

Premier versement de 1 050 $ sur les frais d’adhésion totaux de 2 100 $ pour une équipe inscrite en Division féminine du circuit Prep U Canada pour la saison 2026-2027. Un deuxième versement de 1 050 $ sera requis au plus tard le 15 septembre 2026.

Division féminine - Deuxième versement
1 050 $

Deuxième et dernier versement de 1 050 $, complétant les frais d’adhésion totaux de 2 100 $ pour une équipe inscrite en Division féminine du circuit Prep U Canada pour la saison 2026-2027.

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