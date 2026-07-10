Intégration/Renouvellement au circuit Prep U

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À propos des adhésions
Paiement unique de 2 700 $ couvrant la totalité des frais d’adhésion d’une équipe à la Division 1 du circuit Prep U Canada pour la saison 2026-2027. Aucun autre versement ne sera requis pour les frais d’adhésion.
Premier versement de 1 350 $ sur les frais d’adhésion totaux de 2 700 $ pour une équipe inscrite en Division 1 du circuit Prep U Canada pour la saison 2026-2027. Un deuxième versement de 1 350 $ sera requis au plus tard le 15 septembre 2026.
Deuxième et dernier versement de 1 350 $, portant les frais d’adhésion totaux à 2 700 $ pour une équipe inscrite en Division 1 du circuit Prep U Canada pour la saison 2026-2027.
Paiement unique de 2 500 $ couvrant la totalité des frais d’adhésion d’une équipe à la Division 2 du circuit Prep U Canada pour la saison 2026-2027. Aucun autre versement ne sera requis pour les frais d’adhésion.
Premier versement de 1 250 $ sur les frais d’adhésion totaux de 2 500 $ pour une équipe inscrite en Division 2 du circuit Prep U Canada pour la saison 2026-2027. Un deuxième versement de 1 250 $ sera requis au plus tard le 15 septembre 2026.
Deuxième et dernier versement de 1 250 $, complétant les frais d’adhésion totaux de 2 500 $ pour une équipe inscrite en Division 2 du circuit Prep U Canada pour la saison 2026-2027.
Paiement unique de 2 100 $ couvrant la totalité des frais d’adhésion d’une équipe à la Division féminine du circuit Prep U Canada pour la saison 2026-2027. Aucun autre versement ne sera requis pour les frais d’adhésion.
Premier versement de 1 050 $ sur les frais d’adhésion totaux de 2 100 $ pour une équipe inscrite en Division féminine du circuit Prep U Canada pour la saison 2026-2027. Un deuxième versement de 1 050 $ sera requis au plus tard le 15 septembre 2026.
Deuxième et dernier versement de 1 050 $, complétant les frais d’adhésion totaux de 2 100 $ pour une équipe inscrite en Division féminine du circuit Prep U Canada pour la saison 2026-2027.
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