Retraite pour couples : mieux se comprendre, mieux s’aimer

Tarif pour un couple, incluant hébergement, alimentation et ateliers. Salle de bain privée.
Tarif correspondant au coût réel de l’activité.
*Image à titre indicatif seulement
Occupation double - Tarif solidaire
747,92 $
Tarif pour un couple, incluant hébergement, alimentation et ateliers. Salle de bain privée.
Tarif réduit permettant l’accès aux activités aux personnes avec un revenu plus précaire.
Occupation double - Tarif de soutien
1 121,88 $
Tarif pour un couple, incluant hébergement, alimentation et ateliers. Salle de bain privée.
Tarif permettant de subventionner le fonctionnement global du système et favoriser la solidarité.
Assurance annulation
46,75 $
Aillez l'esprit tranquille et obtenez un remboursement si vous devez annuler.
Souper de l'arrivée
40 $
Souper inclus à l'arrivée pour 2 personnes. *Image à titre indicatif seulement
Ajouter un don pour Maison Trinitaires
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!