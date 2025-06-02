Maison Trinitaires

Organisé par

Maison Trinitaires

À propos de cet événement

Retraite pour couples : mieux se comprendre, mieux s’aimer

200 Bd Robert

Granby, QC J2H 0R2, Canada

Occupation double - Tarif juste
934,90 $
Tarif pour un couple, incluant hébergement, alimentation et ateliers. Salle de bain privée. Tarif correspondant au coût réel de l’activité. *Image à titre indicatif seulement
Occupation double - Tarif solidaire
747,92 $
Tarif pour un couple, incluant hébergement, alimentation et ateliers. Salle de bain privée. Tarif réduit permettant l’accès aux activités aux personnes avec un revenu plus précaire. *Image à titre indicatif seulement
Occupation double - Tarif de soutien
1 121,88 $
Tarif pour un couple, incluant hébergement, alimentation et ateliers. Salle de bain privée. Tarif permettant de subventionner le fonctionnement global du système et favoriser la solidarité. *Image à titre indicatif seulement
Assurance annulation
46,75 $
Aillez l'esprit tranquille et obtenez un remboursement si vous devez annuler.
Souper de l'arrivée
40 $
Souper inclus à l'arrivée pour 2 personnes.
*Image à titre indicatif seulement
