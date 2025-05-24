Intermédiaire (perfectionnement) - session et année

965 Rue Valentin

Québec, QC G1W 5B8, Canada

Session 15 sem. intermédiaire -15 ans
CA$250

- Possibilité de 2 séances / sem. pour les -15 ans : lundi et mercredi, de 18h30 à 20h00

Session 15 sem. intermédiaire -20 ans
CA$290

du lundi au jeudi, de 18h30 à 20h30

Session 15 sem. intermédiaire 20 ans et +
CA$330

- Possibilité de 2 séances / sem. du lundi au jeudi, de 18h30 à 20h30

Année 42 sem. intermédiaire -15 ans
CA$565

- Possibilité de 2 séances / sem. pour les -15 ans : lundi et mercredi, de 18h30 à 20h00

Année 42 sem. intermédiaire -20 ans
CA$630

- Possibilité de 2 séances / sem. pour les cadets (-17 ans), juniors (-20 ans) et adultes : du lundi au jeudi, de 18h30 à 20h30

Année 42 sem. intermédiaire 20 ans et +
CA$720

- Possibilité de 2 séances / sem. du lundi au jeudi, de 18h30 à 20h30

