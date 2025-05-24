Intermédiaire (perfectionnement) - session et année

- Possibilité de 2 séances / sem. pour les -15 ans : lundi et mercredi, de 18h30 à 20h00
du lundi au jeudi, de 18h30 à 20h30
- Possibilité de 2 séances / sem. du lundi au jeudi, de 18h30 à 20h30
- Possibilité de 2 séances / sem. pour les -15 ans : lundi et mercredi, de 18h30 à 20h00
- Possibilité de 2 séances / sem. pour les cadets (-17 ans), juniors (-20 ans) et adultes : du lundi au jeudi, de 18h30 à 20h30
- Possibilité de 2 séances / sem. du lundi au jeudi, de 18h30 à 20h30
common:zeffyTipDisclaimerTicketing