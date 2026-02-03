Ambigu

Organisé par

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À propos de cet événement

Journée internationale des femmes

13081 Boul Gouin O

Pierrefonds - Roxboro, QC H8Z 1X1

Admission générale
150 $

Célébrez la force et la grâce des femmes lors d'une soirée inoubliable avec la performance live envoûtante de Devis Xherahu, accompagnée de Gojard Kodra au clavier.

Rejoignez-nous pour un banquet familial de prestige au célèbre Embassy Plaza. Vivez une soirée de fine cuisine, de communauté et de musique de classe mondiale alors que nous honorons les femmes qui nous inspirent.

Billet de couple
280 $

Spécial Couple: $280 (Économisez $20 en réservant pour deux)

Children Ticket
60 $

Children Ticket: 60$

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