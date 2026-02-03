Journée internationale des femmes

Célébrez la force et la grâce des femmes lors d'une soirée inoubliable avec la performance live envoûtante de Devis Xherahu, accompagnée de Gojard Kodra au clavier.

Rejoignez-nous pour un banquet familial de prestige au célèbre Embassy Plaza. Vivez une soirée de fine cuisine, de communauté et de musique de classe mondiale alors que nous honorons les femmes qui nous inspirent.