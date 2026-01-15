Carrefour naissance-famille

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Carrefour naissance-famille

À propos de cet événement

INTERNE / Étiquettes printemps 2026

Club de curling Aurèle-Racine

3010 Pl. des Loisirs, Sorel-Tracy, QC J3R 5S5

160 étiquettes à 12$
Gratuit

Lot de 160 étiquettes inclus:
1$: 20 étiquettes
2$:50 étiquettes
3$: 25 étiquettes
5$: 15 étiquettes
7$: 5 étiquettes
10$: 5 étiquettes
20$: 5 étiquettes
25$ : 1 étiquette
40$: 1 étiquette
50$: 1 étiquette
75$: 1 étiquette
100$: 1 étiquette

100 Étiquettes à 7$
Gratuit

Lot de 100

étiquettes inclus:

1$: 10 étiquettes , 2$: 20 étiquettes, 3$: 20 étiquettes
5$: 10 étiquettes, 7$ 5 étiquettes , 10$: 5 étiquettes

PDF des étiquettes à 5$
Gratuit

PDF des étiquettes avec code-barre et numéro de vendeur pour impression chez soi selon les directives du Carrefour naissance-famille.

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