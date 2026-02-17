Organisé par

Église adventiste du septième jour – Fédération du Québec / Seventh-day Adventist Church - Quebec Conference

À propos de cet événement

InterVocal en concert

Quebec - Adultes (14 ans et +)
20 $

23 avril 2026 : Salle Frontenac,
Hôtel Travelodge, 3125 Bd Hochelaga, Québec, QC G1W 2P9

Quebec - Enfants (6-13 ans)
10 $

23 avril 2026 : Salle Frontenac,
Hôtel Travelodge, 3125 Bd Hochelaga, Québec, QC G1W 2P9

Quebec - Enfants (0-5 ans)
Gratuit

23 avril 2026 : Salle Frontenac,
Hôtel Travelodge, 3125 Bd Hochelaga, Québec, QC G1W 2P9

Montréal - Adulte (14 ans et +)
20 $

25 avril 2026: Salle Singapore,
Ruby Foo's 7655 Bd Décarie, Montréal, QC H4P 2H2

Montréal - Enfants (6-13 ans)
10 $

25 avril 2026: Salle Singapore,
Ruby Foo's 7655 Bd Décarie, Montréal, QC H4P 2H2

Montréal - Enfants (0-5 ans)
Gratuit

25 avril 2026: Salle Singapore,
Ruby Foo's 7655 Bd Décarie, Montréal, QC H4P 2H2

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