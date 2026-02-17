InterVocal en concert

Organisé par
À propos de cet événement
23 avril 2026 : Salle Frontenac,
Hôtel Travelodge, 3125 Bd Hochelaga, Québec, QC G1W 2P9
23 avril 2026 : Salle Frontenac,
Hôtel Travelodge, 3125 Bd Hochelaga, Québec, QC G1W 2P9
23 avril 2026 : Salle Frontenac,
Hôtel Travelodge, 3125 Bd Hochelaga, Québec, QC G1W 2P9
25 avril 2026: Salle Singapore,
Ruby Foo's 7655 Bd Décarie, Montréal, QC H4P 2H2
25 avril 2026: Salle Singapore,
Ruby Foo's 7655 Bd Décarie, Montréal, QC H4P 2H2
25 avril 2026: Salle Singapore,
Ruby Foo's 7655 Bd Décarie, Montréal, QC H4P 2H2
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