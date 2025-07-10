Introduction à la gravure sur bois avec Maya Cardin

En cas d'annulation de la part du participant :



100% du montant sera remboursé jusqu’au 23 octobre 2025.



50% du montant sera remboursé jusqu’au 30 octobre 2025.



Aucun remboursement ne sera fait après le 31 octobre 2025.



La contribution que vous avez choisi de donner à la plateforme Zeffy ne pourra être remboursée par Engramme.