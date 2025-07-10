Introduction à la teinture naturelle du papier avec Anie Toole

En cas d'annulation de la part du participant :



100% du montant sera remboursé jusqu'au 13 novembre 2025



50% du montant sera remboursé jusqu'au 20 novembre 2025



Aucun remboursement ne sera fait après le 21 novembre 2025.



La contribution monétaire que vous avez choisi de donner à la plateforme Zeffy ne sera pas remboursée par Engramme en cas d'annulation.