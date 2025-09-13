Inventaire 2025

À la demande de certains parents, nous offrons des DTF à coller par vous-même au fer à repasser à température moyenne (quantités limitées), environ 0:15.



MISE EN GARDE: les chandails dri-fit et le MR pourraient s'altérer à la chaleur. Nous recommandons de faire un test avant pour ne pas briser vos vêtements.



Évidemment, nous ne pouvons pas garantir le succès du "procédé maison".