Hockey CDQ

Offert par

Hockey CDQ

À propos de cette boutique

Inventaire 2025

Trompette Cascades ou Canimex item
Trompette Cascades ou Canimex
12 $

L'article sera personnalisé à l'équipe

Cloche Cascades ou Canimex item
Cloche Cascades ou Canimex
15 $

L'article sera personnalisé à l'équipe

DTF MR item
DTF MR
1,25 $

À la demande de certains parents, nous offrons des DTF à coller par vous-même au fer à repasser à température moyenne (quantités limitées), environ 0:15.

MISE EN GARDE: les chandails dri-fit et le MR pourraient s'altérer à la chaleur. Nous recommandons de faire un test avant pour ne pas briser vos vêtements.

Évidemment, nous ne pouvons pas garantir le succès du "procédé maison".

Hoodie Cascades item
Hoodie Cascades
43 $

Avec le MR. Adulte: 1x S, 1x M et 1x L // Junior: 1x M et 2 x XL

Hoodie Canimex item
Hoodie Canimex
43 $

Avec le MR. Grandeurs disponibles = 1 S + 4 M

Manches longues Cascades item
Manches longues Cascades
30 $

Avec le MR. Adulte 2S, Junior 1M et 1XL

Manches longues Canimex item
Manches longues Canimex
30 $

Avec le MR. Grandeurs disponibles = 1 S + 2 M

T-shirt vert Cascades MR item
T-shirt vert Cascades MR
27 $

Avec le MR: 2 small, 3M + 1 XL junior

T-shirt vert Cascades item
T-shirt vert Cascades
25 $

Sans le MR: 1S, 1M, 2L et 1XL

T-shirt rouge Canimex item
T-shirt rouge Canimex
27 $

Avec le MR. Grandeurs disponibles = 1 S + 2 M

Short Cascades item
Short Cascades
45 $

Modèle de cette année et l'an dernier: 2 small adulte + 1 médium junior

Short Canimex item
Short Canimex
45 $

2 médium

Poche de hockey CCM joueur item
Poche de hockey CCM joueur
100 $

Avec les logos Cascades et Canimex: un de chaque 2 côté.

Poche de hockey CCM gardien item
Poche de hockey CCM gardien
110 $

Avec les logos Cascades et Canimex: un de chaque 2 côté. Grandeur 42 po

Tuque pompon Cascades item
Tuque pompon Cascades
20 $
Tuque Cascades noire item
Tuque Cascades noire
16 $
Tuque Canimex noire item
Tuque Canimex noire
16 $
Tuque Canimex rouge item
Tuque Canimex rouge
16 $
Écusson cousu sur le manteau item
Écusson cousu sur le manteau
19 $

Choisir Cascades ou Canimex

Manteau Canimex small item
Manteau Canimex small
50 $

Manteau matelassé CCM (ancien modèle): il reste un small.

Hoodie Canimex L Gildan
34,50 $

Commande unique

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!