Invitation AGA 2026 et candidature au conseil d'administration de l'AFIO

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À propos de cet événement
Gatineau, QC J8X 2G7, Canada, salle 105
Le renouvellement de l'adhésion comme membre à l'AFIO se fait annuellement. En adhérant comme membre, vous pouvez voter ou poser votre candidature au conseil d'administration (CA) séance tenante et participer à l'élection du nouveau CA.
Choisissez cette option si vous avez déjà complété votre adhésion cette année.
Choisissez cette option si vous avez déjà complété votre adhésion cette année. Pour être admissible à siéger au CA de l'AFIO, vous devez être membre en règle de l'organisme.
Les membres doivent payer 5 $ par année et seules les femmes peuvent devenir membres.
Pour être admissible à siéger au CA de l'AFIO, vous devez être membre en règle de l'organisme. Si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez le devenir dès maintenant.
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