Accompagnement des femmes immigrantes de l'outaouais

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Accompagnement des femmes immigrantes de l'outaouais

À propos de cet événement

Invitation AGA 2026 et candidature au conseil d'administration de l'AFIO

109 Rue Wright

Gatineau, QC J8X 2G7, Canada, salle 105

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5 $

Le renouvellement de l'adhésion comme membre à l'AFIO se fait annuellement. En adhérant comme membre, vous pouvez voter ou poser votre candidature au conseil d'administration (CA) séance tenante et participer à l'élection du nouveau CA.

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Gratuit

Choisissez cette option si vous avez déjà complété votre adhésion cette année.

Je suis déjà membre et je soumets ma candidature
Gratuit

Choisissez cette option si vous avez déjà complété votre adhésion cette année. Pour être admissible à siéger au CA de l'AFIO, vous devez être membre en règle de l'organisme.

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Gratuit

Les membres doivent payer 5 $ par année et seules les femmes peuvent devenir membres.

Je deviens membre et je soumets ma candidature
5 $

Pour être admissible à siéger au CA de l'AFIO, vous devez être membre en règle de l'organisme. Si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez le devenir dès maintenant.

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