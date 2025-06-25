Invitation au 24h Tremblant 2025

Village piétonnier de Tremblant

l'adresse complète vous sera transmise en temps et lieu.

Participant (Ski / planche à neige)
CA$747.34

Se référer au descriptif complet pour les dons à amasser en plus. Le montant indiqué inclut les taxes (GST # 856231188 / QST # 1212969318).

Participant (Marche / Course)
CA$747.34

Se référer au descriptif complet pour les dons à amasser en plus. Le montant indiqué inclut les taxes (GST # 856231188 / QST # 1212969318).

Supporteur
CA$546.13

Se référer au descriptif complet pour les dons à amasser en plus. Le montant indiqué inclut les taxes (GST # 856231188 / QST # 1212969318).

Commandite PLATINE
CA$3,500

Cette commandite vous offre une visibilité étonnante : Drapeau individuel devant le chalet principal + Votre logo sur la bannière principale des commanditaires qui sera avec nous dans les festivités du 24h + votre logo sur l'enseigne commune installée dans tous nos chalets de participants. Le montant indiqué inclut les taxes (GST # 856231188 / QST # 1212969318).

Commandite OR
CA$2,500

Cette commandite vous offre une belle visibilité : Votre logo sur la bannière principale des commanditaires qui sera avec nous dans les festivités du 24h + votre logo sur l'enseigne commune installée dans tous nos chalets de participants. Le montant indiqué inclut les taxes (GST # 856231188 / QST # 1212969318).

Commandite Argent
CA$1,500

Cette commandite vous offre une visibilité auprès des participants : Votre logo sur l'enseigne commune installée dans tous nos chalets de participants. Le montant indiqué inclut les taxes (GST # 856231188 / QST # 1212969318).

Commandite Bronze
free

Remerciements sur les réseaux sociaux pour votre appui. Cette commandite est incluse pour toutes les inscriptions de participants.

Commandites autres - À discuter
free

Vous aimeriez appuyer nos équipes tout en ayant une visibilité sans avoir à choisir l'une des options ci-dessus? Nous sommes ouverts aux discussions ! (Appuis aux achats, prêts d'équipements, etc.) Écrivez-nous en PV.

Chauffeur de la navette
free

Se référer au descriptif complet pour les dons à amasser en plus. Nous confirmerons les personnes sélectionnées suivant la période d'inscription.

