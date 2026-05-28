Villa Sainte-Marcelline

Organisé par

Villa Sainte-Marcelline

À propos de cet événement

Invitation au bal des finissantes VSM 2026

3450 Rue McTavish

Montréal, QC H3A 1X9, Canada

Billet PARENT / INVITÉ (Cocktail)
40 $

Ce billet confirme votre présence de 17 h 30 à 19 h.
Des bouchées ainsi que des boissons non-alcoolisées seront servies.

Billet FINISSANTE (Cocktail & repas)
100 $

1e versement - Confirmation de participation. En effectuant le premier versement de 100 $, les parents s'engagent à acquitter la totalité des frais du bal pour leur enfant, soit un montant maximal de 200 $. Un 2e versement sera requis afin de compléter le paiement.


Ce billet confirme la présence de l'élève finissante de 17 h 30 à 22 h (toute la soirée), ce qui inclut :

  • Bouchées et boissons pendant le cocktail
  • 3 services au souper (entrée, plat principal, dessert)
  • Boissons en soirée
  • Animation (remise de prix, discours, etc.)
  • Bar à dessert
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