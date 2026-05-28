Invitation au bal des finissantes VSM 2026

1e versement - Confirmation de participation. En effectuant le premier versement de 100 $, les parents s'engagent à acquitter la totalité des frais du bal pour leur enfant, soit un montant maximal de 200 $. Un 2e versement sera requis afin de compléter le paiement.





Ce billet confirme la présence de l'élève finissante de 17 h 30 à 22 h (toute la soirée), ce qui inclut :