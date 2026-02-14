Société d'histoire Sieur de Champlain

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À propos de cet événement

Grande rencontre PASSEZ TOUS AU SALON 2026 ! Assemblée générale annuelle 7 mars 2026, 11 h, Grand salon du restaurant Pacini Québec Sainte-Foy

999 Av. de Bourgogne

Québec, QC G1W 4S6, Canada

Participation en salle - AGA 2026 et Dîner item
Participation en salle - AGA 2026 et Dîner
Gratuit

ATTENTION : Par votre inscription, vous vous engagez à dîner au restaurant Pacini après le tenue de l'Assemblée générale annuelle (menu à votre choix et à vos frais). Toute personne inscrite pour participer en salle, qui ne se présenter pas sans avoir signifié son absence au moins trois heures avant la tenue de la rencontre, s’engage à rembourser à la Société d’histoire Sieur de Champlain la pénalité de 10 $ imposée par le restaurateur.

Participation à distance par Zoom - AGA 2026 item
Participation à distance par Zoom - AGA 2026
Gratuit

Le lien Zoom pour participer à l'Assemblée générale annuelle 2026 vous sera transmis par courriel dans les deux jours précédant l'activité.

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