Triskel Festival 2026 - Accréditations

Admission générale – Triskel Festival 2026
Ce billet a été acheté via la campagne La Ruche pour soutenir le FAR.
Merci d’appuyer les promoteurs et les organismes culturels d’ici.
ARTISTE (10e édition)
Donne accès : site + backstage selon votre contrat / horaire.
Check-in : [Lieu Accréditations] • [dates/heures]
Obligatoire : pièce d’identité + nom de scène/collectif.
Règlements : respect du site, horaires, zones techniques, zéro substances en coulisse selon politique.
Non transférable / non revendable.
Passeport 3 jours – Triskel Festival 2026
Merci, cher partenaire, pour votre engagement et votre précieux soutien envers Triskel Festival.
