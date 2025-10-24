Items promotionnels

Bas de laine Tan – B0032 item
Bas de laine Tan – B0032
29 $

100% des profits sont remis à notre cause pour offrir un avenir sécuritaire aux femmes et enfants victimes de violence conjugale.

Affrontez l’hiver avec style grâce à nos bas de laine couleur tan, alliant chaleur naturelle, résistance et élégance intemporelle. Conçus pour offrir une protection optimale contre le froid, ils sont vos alliés parfaits pour les journées glaciales comme pour vos activités extérieures.

Leurs talons et pointes renforcés assurent une durabilité exceptionnelle, tandis que leur texture douce et respirante procure un confort supérieur, même lors d’une utilisation prolongée. Leur design sobre s’accorde facilement à toutes vos tenues hivernales, du quotidien aux escapades en plein air.

TAILLE UNIQUE - M

Atouts

  • Chaleur optimale : Conservent la chaleur même sous les températures les plus basses.
  • Solidité accrue : Talons et pointes renforcés pour une plus grande longévité.
  • Style polyvalent : Une teinte tan classique qui s’harmonise avec tous les looks.
  • Confort durable : Doux, résistants et agréables à porter toute la journée.

Composition

  • 50 % Laine
  • 30 % Nylon
  • 15 % Acrylique
  • 5 % Autres fibres

Code produit : B0032

Veuillez noter : la vente des articles promotionnels est finale. Aucun échange, remboursement ou reçu fiscal ne pourra être émis


Bas thermaux – B0022 item
Bas thermaux – B0022
29 $

100% des profits sont remis à notre cause pour offrir un avenir sécuritaire aux femmes et enfants victimes de violence conjugale.

Affrontez l’hiver en toute sérénité avec nos chaussettes thermales isolantes en pure laine vierge, conçues pour offrir une chaleur exceptionnelle même dans les conditions les plus glaciales.
Grâce à leur intérieur en laine bouclée, elles favorisent la circulation de l’air et créent une couche isolante naturelle qui garde vos pieds bien au chaud tout en procurant un confort moelleux.

TAILLE UNIQUE - M

Atouts

  • Isolation thermique optimale : La laine bouclée intérieure emprisonne la chaleur tout en laissant respirer le pied, pour un confort durable même sous un froid extrême.
  • Souples et durables : Leur conception extensible et superlavable empêche le rétrécissement et préserve leur douceur lavage après lavage.
  • Polyvalentes et performantes : Idéales pour le travail extérieur, les activités hivernales ou les longues promenades dans la neige.
  • Fabrication locale : Fièrement fabriquées au Québec, ces chaussettes sont pensées pour résister aux hivers les plus rigoureux.

Composition

  • 60 % Pure laine vierge
  • 40 % Nylon extensible

Code produit : B0022

Rond de serviette en bois – R0011 item
Rond de serviette en bois – R0011
9 $

100% des profits sont remis à notre cause pour offrir un avenir sécuritaire aux femmes et enfants victimes de violence conjugale.

Apportez une touche d’authenticité et de chaleur à votre table avec nos ronds de serviette en bois de hêtre, alliant design épuré, durabilité et fabrication française. Chaque pièce est gravée de façon artisanale en Bretagne, reflétant le soin et la délicatesse du travail manuel.

Fabriqués dans le Jura, ces ronds de serviette incarnent le savoir-faire local et l’amour des belles matières. Leur finition lisse et naturelle s’harmonise aussi bien avec une vaisselle contemporaine qu’avec un décor plus rustique. Solides, réutilisables et durables, ils ajoutent une note élégante et responsable à vos repas du quotidien comme à vos grandes occasions.

TAILLE UNIQUE 

Atouts

  • Fabrication française : Conçus dans le Jura et gravés en Bretagne.
  • Authenticité et élégance : Chaque pièce est unique, avec son propre veinage de bois.
  • Écoresponsable : 100 % bois naturel, durable et biodégradable.
  • Polyvalent : Idéal pour les repas en famille, les dîners festifs ou les événements spéciaux.

Caractéristiques

  • Composition matière : 100 % hêtre
  • Dimensions : 5,5 cm (diamètre)
  • Hauteur : 3 cm
  • Poids : 20 g

Code produit : R0011

Frais postaux
15 $

Supplément pour l’envoi postal

