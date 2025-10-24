Items promotionnels

100% des profits sont remis à notre cause pour offrir un avenir sécuritaire aux femmes et enfants victimes de violence conjugale.

Affrontez l’hiver avec style grâce à nos bas de laine couleur tan, alliant chaleur naturelle, résistance et élégance intemporelle. Conçus pour offrir une protection optimale contre le froid, ils sont vos alliés parfaits pour les journées glaciales comme pour vos activités extérieures.

Leurs talons et pointes renforcés assurent une durabilité exceptionnelle, tandis que leur texture douce et respirante procure un confort supérieur, même lors d’une utilisation prolongée. Leur design sobre s’accorde facilement à toutes vos tenues hivernales, du quotidien aux escapades en plein air.

TAILLE UNIQUE - M

Atouts

Chaleur optimale : Conservent la chaleur même sous les températures les plus basses.

Solidité accrue : Talons et pointes renforcés pour une plus grande longévité.

Style polyvalent : Une teinte tan classique qui s’harmonise avec tous les looks.

Confort durable : Doux, résistants et agréables à porter toute la journée.

Composition

50 % Laine

30 % Nylon

15 % Acrylique

5 % Autres fibres

Code produit : B0032

Veuillez noter : la vente des articles promotionnels est finale. Aucun échange, remboursement ou reçu fiscal ne pourra être émis



