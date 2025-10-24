Items promotionnels

100% des profits sont remis à notre cause pour offrir un avenir sécuritaire aux femmes et enfants victimes de violence conjugale.
Affrontez l’hiver avec style grâce à nos bas de laine couleur tan, alliant chaleur naturelle, résistance et élégance intemporelle. Conçus pour offrir une protection optimale contre le froid, ils sont vos alliés parfaits pour les journées glaciales comme pour vos activités extérieures.
Leurs talons et pointes renforcés assurent une durabilité exceptionnelle, tandis que leur texture douce et respirante procure un confort supérieur, même lors d’une utilisation prolongée. Leur design sobre s’accorde facilement à toutes vos tenues hivernales, du quotidien aux escapades en plein air.
Code produit : B0032
Veuillez noter : la vente des articles promotionnels est finale. Aucun échange, remboursement ou reçu fiscal ne pourra être émis
100% des profits sont remis à notre cause pour offrir un avenir sécuritaire aux femmes et enfants victimes de violence conjugale.
Affrontez l’hiver en toute sérénité avec nos chaussettes thermales isolantes en pure laine vierge, conçues pour offrir une chaleur exceptionnelle même dans les conditions les plus glaciales.
Grâce à leur intérieur en laine bouclée, elles favorisent la circulation de l’air et créent une couche isolante naturelle qui garde vos pieds bien au chaud tout en procurant un confort moelleux.
Code produit : B0022
Veuillez noter : la vente des articles promotionnels est finale. Aucun échange, remboursement ou reçu fiscal ne pourra être émis
100% des profits sont remis à notre cause pour offrir un avenir sécuritaire aux femmes et enfants victimes de violence conjugale.
Apportez une touche d’authenticité et de chaleur à votre table avec nos ronds de serviette en bois de hêtre, alliant design épuré, durabilité et fabrication française. Chaque pièce est gravée de façon artisanale en Bretagne, reflétant le soin et la délicatesse du travail manuel.
Fabriqués dans le Jura, ces ronds de serviette incarnent le savoir-faire local et l’amour des belles matières. Leur finition lisse et naturelle s’harmonise aussi bien avec une vaisselle contemporaine qu’avec un décor plus rustique. Solides, réutilisables et durables, ils ajoutent une note élégante et responsable à vos repas du quotidien comme à vos grandes occasions.
Code produit : R0011
Veuillez noter : la vente des articles promotionnels est finale. Aucun échange, remboursement ou reçu fiscal ne pourra être émis
Supplément pour l’envoi postal
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!