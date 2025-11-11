Jackpots & Heartbeats for a Cause

Organisé par
À propos de cet événement
Grande Prairie, AB T8V 6M5, Canada
1 restant
Il s'agit de courtes échographies miniatures de cinq minutes conçues pour le plaisir et à des fins de collecte de fonds. Il n'y a aucune garantie que nous verrons ou capturerons des vues spécifiques du bébé pendant votre mini-scanner. Un don minimum de 50,00 $ est requis pour garantir votre réservation. Tous les fonds sont non remboursables et vont directement à la Fondation Greg's Gifts.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!