Jackpots & Heartbeats for a Cause

Il s'agit de courtes échographies miniatures de cinq minutes conçues pour le plaisir et à des fins de collecte de fonds. Il n'y a aucune garantie que nous verrons ou capturerons des vues spécifiques du bébé pendant votre mini-scanner. Un don minimum de 50,00 $ est requis pour garantir votre réservation. Tous les fonds sont non remboursables et vont directement à la Fondation Greg's Gifts.