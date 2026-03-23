Jamboree de la rivière Rouge participant 2026

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Disponible en grandeurs : XS S M L XL
Ajoute 10$ et participe au PinBall. Les équipes seront pigées au sort le matin même.
Inclus: Accès au festival, Navette et Camping 2 nuits
Inclus : Accès au festival, Camping 2 nuits, Équipement de sécurité et Souper Food Truck
Inclus: Accès au festival, Navette et Camping 2 nuits
Inclus: Accès au festival, Navette, Camping 2 nuits et Souper Food Truck
Inclus: Accès au festival, Camping 2 nuits et Souper Food Truck
Prix Régulier
Inclus: Accès au festival, Navette et Camping 2 nuits
Prix Régulier
Inclus: Accès au festival, Navette, Camping 2 nuits et Souper Food Truck
Prix Régulier
Inclus : Accès au festival, Camping 2 nuits et Équipement de sécurité
Prix Régulier
Inclus : Accès au festival, Camping 2 nuits, Équipement de sécurité et Souper Food Truck
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