Club de canoë-kayak d'eau-vive de Montréal

Organisé par

Club de canoë-kayak d'eau-vive de Montréal

Jamboree de la rivière Rouge participant 2026

2260 QC-148

Argenteuil, QC J0V 1B0, Canada

Option Précommande tshirt item
Option Précommande tshirt
35 $

Ajoutez un t-shirt à votre forfait

Disponible en grandeurs : XS S M L XL

Option PinBall Race item
Option PinBall Race
10 $

Ajoute 10$ et participe au PinBall. Les équipes seront pigées au sort le matin même.

Pagayeur Forfait De base item
Pagayeur Forfait De base
77 $
Disponible jusqu'au 25 mai

Inclus: Accès au festival, Navette et Camping 2 nuits


Rafting Forfait De base + souper item
Rafting Forfait De base + souper
100 $
Disponible jusqu'au 8 juin

Inclus : Accès au festival, Camping 2 nuits, Équipement de sécurité et Souper Food Truck

Enfant Forfait De base item
Enfant Forfait De base
20 $

Inclus: Accès au festival, Navette et Camping 2 nuits

Enfant Forfait De base + souper item
Enfant Forfait De base + souper
30 $

Inclus: Accès au festival, Navette, Camping 2 nuits et Souper Food Truck

Accompagnateur item
Accompagnateur
55 $

Inclus: Accès au festival, Camping 2 nuits et Souper Food Truck

Pagayeur Forfait De base item
Pagayeur Forfait De base
92 $

Prix Régulier

Inclus: Accès au festival, Navette et Camping 2 nuits

Pagayeur Forfait De base + souper item
Pagayeur Forfait De base + souper
100 $

Prix Régulier

Inclus: Accès au festival, Navette, Camping 2 nuits et Souper Food Truck

Rafting Forfait De base item
Rafting Forfait De base
93 $

Prix Régulier

Inclus : Accès au festival, Camping 2 nuits et Équipement de sécurité

Rafting Forfait De base + souper item
Rafting Forfait De base + souper
110 $

Prix Régulier

Inclus : Accès au festival, Camping 2 nuits, Équipement de sécurité et Souper Food Truck

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