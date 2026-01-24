NewGen Basketball

Organisé par

NewGen Basketball

À propos de cet événement

Jamboree NewGen Basketball 2026

530 Rue Northcote

Rosemère, QC J7A 1Y2, Canada

Admission générale
10 $

Profitez du programme complet et des activités principales toute la journée (sans participer aux matchs de basket)

Tournoi 5vs5
15 $

Viens avec ton équipe ou seul! Tournoi de 18h00-20h00 en format basketball libre (game 11) et tu as accès aux installations dès 11h00!

Matchs 1vs1
15 $

Tournoi 1vs1 (catégorie ouverte). Le tournoi est de 15h00 à 16h00 et tu as accès aux installations dès 11h00!

Tournoi 3vs3
15 $

Inscrit toi avec ton équipe (minimum 3 joueurs, maximum 4 par équipe). Le tournoi est de 12h30 à 14h00 et tu as accès aux installations dès 11h00!

Ajouter un don pour NewGen Basketball

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!