Jamboree NewGen Basketball 2026

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À propos de cet événement
Profitez du programme complet et des activités principales toute la journée (sans participer aux matchs de basket)
Viens avec ton équipe ou seul! Tournoi de 18h00-20h00 en format basketball libre (game 11) et tu as accès aux installations dès 11h00!
Tournoi 1vs1 (catégorie ouverte). Le tournoi est de 15h00 à 16h00 et tu as accès aux installations dès 11h00!
Inscrit toi avec ton équipe (minimum 3 joueurs, maximum 4 par équipe). Le tournoi est de 12h30 à 14h00 et tu as accès aux installations dès 11h00!
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