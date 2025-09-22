Janvier 2026

Viens partager un repas entre amis et jaser avec nous!
Le souper-causerie, c’est l’occasion de profiter d’un bon repas tout en discutant librement dans une ambiance conviviale.
Au menu :
Ce projet regroupe 5 maisons des jeunes de Lévis afin de cuisiner des repas pour les frigos partagés et les services d'entraide. Nous cuisinons entre MDJ au Centre civique de St-Jean-Chrysostome.
Le jeune doit porter des pantalons longs, avoir les cheveux attachés et ne porter aucun bijou. Il doit également avoir des souliers d'intérieur.
Le jeune a aussi une portion des plats cuisinés et chaque présence augmente ses chances d’être récompensé au gala en mai.
Nous allons jouer aux quilles à Saint-Nicolas.
Participe à la préparation d’un repas et d’un dessert avec tes amis, déguste ce que vous avez cuisiné, puis fais ta part pour la communauté en déposant le reste au frigo communautaire de la région!
Participe au concours de décoration de citrouilles à la MDJ et invite tes amis à te rejoindre! Qui réussira à créer la citrouille la plus originale? Des prix sont à gagner!
Relève le défi! Un escape room mystérieux et amusant pour l’Halloween.
Nous animerons la station de décoration de citrouilles lors de la fête d'Halloween de St-Étienne, à la Clé-du-Boisé.
