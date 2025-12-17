Jardin communautaire (H-P 2026)

Semer et s’aimer

Et si cultiver la terre devenait aussi une manière de cultiver notre intériorité?

Cet atelier propose de faire l’expérience du jardinage et de l’ébénisterie comme d’un chemin spirituel. Semer, construire, arroser, récolter : chaque geste devient une invitation à observer la vie qui pousse en soi comme autour de soi. Reconnaître le lien intime entre soin de la terre et soin de l’âme, dans un climat de simplicité, de partage et de contemplation.

Chaque rencontre comprend un temps d’action au jardin, une courte méditation guidée et une relecture des mouvements intérieurs suscités par l’expérience.

Animation : Myriam Bourget

Dates Une série de 4 rencontres de 9 h à 11 h

Les mardis 23 mars – 20 avril – 05 mai – 02 juin

Frais : 10 $ par rencontre





Renseignements et inscription :

[email protected]

418-653-6353 poste 102