Jardinage collectif & jardin famille - On sème 2026

Un billet par famille avec enfant-s.* Si votre capacité financière est limitée, contactez-nous :). Merci d'aller lire le fonctionnement des jardins avant de vous inscrire. Une contribution volontaire vous sera suggérée à la confirmation de l'achat pour soutenir Zeffy, une billetterie qui ne charge aucun frais à On sème. C'est votre choix de donner ou non.