On sème

Organisé par

On sème

À propos de cet événement

Jardinage collectif & jardin famille - On sème 2026

6700 Rue Durocher

Outremont, QC H2V 3Z3, Canada

Jardinage collectif (en solo) item
Jardinage collectif (en solo)
235 $

Un billet par personne.* Si votre capacité financière est limitée, contactez-nous :). Merci d'aller lire le fonctionnement des jardins avant de vous inscrire. Une contribution volontaire vous sera suggérée à la confirmation de l'achat pour soutenir Zeffy, une billetterie qui ne charge aucun frais à On sème. C'est votre choix de donner ou non.

Jardinage collectif (en famille, avec enfant-s) item
Jardinage collectif (en famille, avec enfant-s)
295 $

Un billet par famille avec enfant-s.* Si votre capacité financière est limitée, contactez-nous :). Merci d'aller lire le fonctionnement des jardins avant de vous inscrire. Une contribution volontaire vous sera suggérée à la confirmation de l'achat pour soutenir Zeffy, une billetterie qui ne charge aucun frais à On sème. C'est votre choix de donner ou non.

Ajouter un don pour On sème

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!