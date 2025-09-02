Mentorat Québec

Jasettes mentorales 2026

Organisation - Membre
862,31 $

Ce prix s’applique aux organisations qui sont membres corporatifs de Mentorat Québec.


Sous-total: 750.00 | TPS: 37.50 | TVQ: 74.81 | Total: 862.31

Organisation - Non membre
1 092,26 $

Ce prix s’applique aux organisations qui ne sont pas membres corporatifs de Mentorat Québec.


Sous-total: 950.00 | TPS: 47.50 | TVQ: 94.76 | Total: 1 092.26

OBNL - Membre
632,36 $

Ce prix s’applique uniquement aux organisations à but non lucratif qui sont membres corporatifs de Mentorat Québec et œuvrent à titre communautaire. Sous-total: 550.00 | TPS: 27.50 | TVQ: 54.86 | Total: 632.36

OBNL - Non membre
862,31 $

Ce prix s’applique uniquement aux organisations à but non lucratif qui ne sont pas membres corporatifs de Mentorat Québec et œuvrent à titre communautaire.

Sous-total: 750.00 | TPS: 37.50 | TVQ: 74.81 | Total: 862.31

