Atelier avec JASIRAH - Caravane de danse (dimanche)

À propos de cet événement
Dimanche le 11 octobre de 10h00 à 12h00 à l'Académie de Danse Makam, Studio M , 10820 Rue Lajeunesse #202, Montréal, QC, H3L 2E8.
Explorer le monde arabe avec l'élégance et la grâce du Muwashahat, l'énergie débordante du Dabke et la fougue du Kawliya.
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Sunday October 11th from 10:00AM to 12:00AM at Makam Dance Academy, Studio M, 10820 Lajeunesse Street #202, Montreal, QC, H3L 2E8.
Exploring the Arab world with the elegant poise of Muwashahat, the high-energy stomps of Dabke, and the fiery spirit of Kawliya.
Dimanche le 11 octobre de 10h00 à 12h00 à l'Académie de Danse Makam, Studio M , 10820 Rue Lajeunesse #202, Montréal, QC, H3L 2E8.
Explorer le monde arabe avec l'élégance et la grâce du Muwashahat, l'énergie débordante du Dabke et la fougue du Kawliya.
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Sunday October 11th from 10:00AM to 12:00AM at Makam Dance Academy, Studio M, 10820 Lajeunesse Street #202, Montreal, QC, H3L 2E8.
Exploring the Arab world with the elegant poise of Muwashahat, the high-energy stomps of Dabke, and the fiery spirit of Kawliya.
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