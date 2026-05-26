Atelier avec JASIRAH - Caravane de danse (dimanche)

Caravane de danse : à travers le monde arabe - Muwashahat, Dabke, Kawliya





Dimanche le 11 octobre de 10h00 à 12h00 à l'Académie de Danse Makam, Studio M , 10820 Rue Lajeunesse #202, Montréal, QC, H3L 2E8.





Explorer le monde arabe avec l'élégance et la grâce du Muwashahat, l'énergie débordante du Dabke et la fougue du Kawliya.





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Workshop with JASIRAH - Dance Caravan: Across the Arab World - Muwashahat, Dabke, Kawliya





Sunday October 11th from 10:00AM to 12:00AM at Makam Dance Academy, Studio M, 10820 Lajeunesse Street #202, Montreal, QC, H3L 2E8.





Exploring the Arab world with the elegant poise of Muwashahat, the high-energy stomps of Dabke, and the fiery spirit of Kawliya.



