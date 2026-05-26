Association québécoise de la danse orientale

Organisé par

Association québécoise de la danse orientale

À propos de cet événement

Atelier avec JASIRAH - Caravane de danse (dimanche)

10820 Rue Lajeunesse #202

Montréal, QC H3L 2E8, Canada

Atelier avec Jasirah - Caravane de danse - PRIX MEMBRE
75 $
Disponible jusqu'au 9 oct.

Caravane de danse : à travers le monde arabe - Muwashahat, Dabke, Kawliya 


Dimanche le 11 octobre de 10h00 à 12h00 à l'Académie de Danse Makam, Studio M , 10820 Rue Lajeunesse #202, Montréal, QC, H3L 2E8.


Explorer le monde arabe avec l'élégance et la grâce du Muwashahat, l'énergie débordante du Dabke et la fougue du Kawliya.


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Workshop with JASIRAH - Dance Caravan: Across the Arab World - Muwashahat, Dabke, Kawliya


Sunday October 11th from 10:00AM to 12:00AM at Makam Dance Academy, Studio M, 10820 Lajeunesse Street #202, Montreal, QC, H3L 2E8.


Exploring the Arab world with the elegant poise of Muwashahat, the high-energy stomps of Dabke, and the fiery spirit of Kawliya.


Atelier avec Jasirah - Caravane de danse - PRIX NON MEMBRE
95 $
Disponible jusqu'au 9 oct.

Caravane de danse : à travers le monde arabe - Muwashahat, Dabke, Kawliya 


Dimanche le 11 octobre de 10h00 à 12h00 à l'Académie de Danse Makam, Studio M , 10820 Rue Lajeunesse #202, Montréal, QC, H3L 2E8.


Explorer le monde arabe avec l'élégance et la grâce du Muwashahat, l'énergie débordante du Dabke et la fougue du Kawliya.


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Workshop with JASIRAH - Dance Caravan: Across the Arab World - Muwashahat, Dabke, Kawliya


Sunday October 11th from 10:00AM to 12:00AM at Makam Dance Academy, Studio M, 10820 Lajeunesse Street #202, Montreal, QC, H3L 2E8.


Exploring the Arab world with the elegant poise of Muwashahat, the high-energy stomps of Dabke, and the fiery spirit of Kawliya.

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