CANADIAN JUNIOR CHAMBER - JEUNE CHAMBRE DU CANADA

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JCI Canada NatCon 2026 – Devenez partenaire

Partenaire Platine item
Partenaire Platine
15 000 $

Le partenariat ultime pour maximiser votre visibilité et votre impact auprès des leaders de demain.

  • 10 passes complètes VIP pour la convention
  • Temps de parole de 10 minutes sur la scène principale
  • Kiosque premium
  • Logo sur tous les supports de communication (site web, réseaux sociaux, programme, affiches)
  • Visibilité comme Partenaire Platinum
  • Possibilité d’inclure du matériel promotionnel dans le sac des participants
  • Table réservée au Grand Gala Fire Horse
  • Mention et remerciement lors des cérémonies officielles


Partenaire Or item
Partenaire Or
10 000 $

Visibilité exceptionnelle pour propulser votre marque auprès de centaines de jeunes leaders.

  • 6 passes complètes pour la convention
  • Kiosque (3m x 3m)
  • Logo sur les principaux supports de communication
  • Visibilité sur le site web et les réseaux sociaux
  • Matériel promotionnel dans le sac des participants
  • Mention comme Partenaire Or pendant l’événement
Partenaire Argent item
Partenaire Argent
5 000 $

Une présence stratégique pour se connecter avec notre communauté dynamique de leaders.

  • 4 passes complètes pour la convention
  • Espace kiosque standard (table 2m x 1m)
  • Logo sur le site web
  • Logo dans le programme de l’événement


Partenaire Bronzer item
Partenaire Bronzer
2 500 $

Le point d'entrée idéal pour soutenir la prochaine génération de leaders canadiens.

  • 2 passes complètes pour la convention
  • Logo sur le site web
  • Mention comme Partenaire Bronze


Commanditaire de table – Gala Fire Horse item
Commanditaire de table – Gala Fire Horse
500 $

Soutenez l'événement avec un parrainage de table au Gala Fire Horse.

  • Table au Grand Gala Fire Horse
  • Logo sur le site web
  • Mention comme commanditaire du Gala


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