JCI Canada NatCon 2026 – Devenez partenaire

Le partenariat ultime pour maximiser votre visibilité et votre impact auprès des leaders de demain.

10 passes complètes VIP pour la convention

Temps de parole de 10 minutes sur la scène principale

Kiosque premium

Logo sur tous les supports de communication (site web, réseaux sociaux, programme, affiches)

Visibilité comme Partenaire Platinum

Possibilité d’inclure du matériel promotionnel dans le sac des participants

Table réservée au Grand Gala Fire Horse

Mention et remerciement lors des cérémonies officielles



