Organisé par

Maison De La Famille Drummond inc.

À propos de cet événement

Ventes fermées

Je connais mon réseau 12 mai PM

Organisé par: Le Comité organisateur Je connais mon réseau

12 mai 2026-12h45 à 13h45 Maison de la Famille Drummond
Gratuit

Maison de la Famille Drummond

12 mai 2026-14h à 15h Maison de la Famille Drummond
Gratuit

Maison de la Famille Drummond

12 mai 2026-15h15 à 16h15 Maison de la Famille Drummond
Gratuit

Maison de la Famille Drummond

12 mai 2026-12h45 à 13h45 Rendez-vous Familial
Gratuit

Rendez-vous Familial

12 mai 2026-14h à 15h Rendez-vous Familial
Gratuit

Rendez-vous Familial

12 mai 2026-15h15 à 16h15 Rendez-vous Familial
Gratuit

Rendez-vous Familial

12 mai 2026-12h45 à 13h45 Ville de Drummondville et MRC
Gratuit

Ville de Drummondville et MRC

Lieu de la visite: Bibliothèque publique de Drummondville  

12 mai 2026-14h à 15h Ville de Drummondville et MRC
Gratuit

Ville de Drummondville et MRC

Lieu de la visite: Bibliothèque publique de Drummondville  

12 mai 2026-15h15 à 16h15 Ville de Drummondville et MRC
Gratuit

Ville de Drummondville et MRC

Lieu de la visite: Bibliothèque publique de Drummondville  

12 mai 2026-12h45 à 13h45 ACFA- Action toxicomanie -CDC
Gratuit

Au cœur des familles agricoles (ACFA), Action toxicomanie et Corporation de développement communautaire Drummond (CDC)

Lieu de la visite: CDC Drummond 

12 mai 2026-14h à 15h ACFA- Action toxicomanie -CDC
Gratuit

Au cœur des familles agricoles (ACFA), Action Toxicomanie et Corporation de développement communautaire Drummond (CDC)

Lieu de la visite: CDC Drummond 

12 mai 2026-15h15 à 16h15 ACFA- Action toxicomanie -CDC
Gratuit

Au cœur des familles agricoles (ACFA), Action Toxicomanie et Corporation de développement communautaire Drummond (CDC)

Lieu de la visite: CDC Drummond 

12 mai 2026-12h45 à 13h45 RAFT
Gratuit

Réseau d'aide aux familles en transition (RAFT)

12 mai 2026-14h à 15h RAFT
Gratuit

Réseau d'aide aux familles en transition (RAFT)

12 mai 2026-15h15 à 16h15 RAFT
Gratuit

Réseau d'aide aux familles en transition (RAFT)

12 mai 2026-12h45 à 13h45 Centre Pie
Gratuit

Centre Pie

12 mai 2026-14h à 15h Centre Pie
Gratuit

Centre Pie

12 mai 2026-15h15 à 16h15 Centre Pie
Gratuit

Centre Pie

12 mai 2026-12h45 à 13h45 APEHD-Autisme CQ
Gratuit

Association des Parents d'Enfants Handicapés de Drummond et Autisme Centre-du-Québec (visite combinée des 2 organismes)

12 mai 2026-14h à 15h APEHD-Autisme CQ
Gratuit

Association des Parents d'Enfants Handicapés de Drummond et Autisme Centre-du-Québec (visite combinée des 2 organismes)

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