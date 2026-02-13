Je connais mon réseau 12 mai PM

Organisé par
À propos de cet événement
Maison de la Famille Drummond
Maison de la Famille Drummond
Maison de la Famille Drummond
Rendez-vous Familial
Rendez-vous Familial
Rendez-vous Familial
Ville de Drummondville et MRC
Lieu de la visite: Bibliothèque publique de Drummondville
Ville de Drummondville et MRC
Lieu de la visite: Bibliothèque publique de Drummondville
Ville de Drummondville et MRC
Lieu de la visite: Bibliothèque publique de Drummondville
Au cœur des familles agricoles (ACFA), Action toxicomanie et Corporation de développement communautaire Drummond (CDC)
Lieu de la visite: CDC Drummond
Au cœur des familles agricoles (ACFA), Action Toxicomanie et Corporation de développement communautaire Drummond (CDC)
Lieu de la visite: CDC Drummond
Au cœur des familles agricoles (ACFA), Action Toxicomanie et Corporation de développement communautaire Drummond (CDC)
Lieu de la visite: CDC Drummond
Réseau d'aide aux familles en transition (RAFT)
Réseau d'aide aux familles en transition (RAFT)
Réseau d'aide aux familles en transition (RAFT)
Centre Pie
Centre Pie
Centre Pie
Association des Parents d'Enfants Handicapés de Drummond et Autisme Centre-du-Québec (visite combinée des 2 organismes)
Association des Parents d'Enfants Handicapés de Drummond et Autisme Centre-du-Québec (visite combinée des 2 organismes)
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!